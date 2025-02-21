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Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе в Китае - РИА Новости, 21.02.2025
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19:45 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/koronavirus-2000903954.html
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе в Китае
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе в Китае - РИА Новости, 21.02.2025
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе в Китае
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, новая линия ковида изучается, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:45:00+03:00
2025-02-21T19:45:00+03:00
здоровье - общество
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, новая линия ковида изучается, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку. "Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора. Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе в Китае

Роспотребнадзор проконтролирует сообщения о новом коронавирусе у летучих мышей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, новая линия ковида изучается, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку.
«
"Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора. Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса", - говорится в сообщении.
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