https://ria.ru/20250221/kontsert-2000849465.html

Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля

Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2025

Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля

Концерт, посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в московском Музее Победы в День защитника Отечества, в его программе прозвучат... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:33:00+03:00

2025-02-21T16:33:00+03:00

2025-02-21T16:33:00+03:00

музей победы

александр орлов

александр колчак

александр гайдуков

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новокуйбышевск

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Концерт, посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в московском Музее Победы в День защитника Отечества, в его программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе находящимися на передовой, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Двадцать третьего февраля в Музее Победы пройдет праздничный концерт "Позывной - ГЕРОЙ", посвященный защитникам Отечества – героям и участникам специальной военной операции. В программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе и находящимися на СВО", - рассказали в пресс-службе. В Зале Полководцев выступят заслуженный артист Луганской Народной Республики Роман Разум, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, Джанго (Алексей Поддубный), группы "Наши", "Сарма 38" и "Чапаев", Екатерина Линковская, Маргарита Адясова, Александра Орлова, Александр Ванюшкин, Детская концертная студия "Непоседы", Кирилл Томилин и эстрадный хор продюсерского центра Александра Колчака, Музыкальный Театр на Поклонке и другие. Ведущими концерта в музее на Поклонной горе станут белорусская актриса и певица Александра Гайдук, ведущий телеканала "Звезда" и лидер группы "Арбалет" Иван Кондаков, а также актер театра "Грань" города Новокуйбышевска Владимир Плетнев. Зрителями концерта станут семьи участников СВО и посетители Музея Победы.

https://ria.ru/20250221/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250220/putin-2000556627.html

луганская народная республика

россия

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музей победы, александр орлов, александр колчак, александр гайдуков, луганская народная республика, россия, новокуйбышевск, общество