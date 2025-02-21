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Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kontsert-2000849465.html
Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля
Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля
Концерт, посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в московском Музее Победы в День защитника Отечества, в его программе прозвучат... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:33:00+03:00
2025-02-21T16:33:00+03:00
музей победы
александр орлов
александр колчак
александр гайдуков
луганская народная республика
россия
новокуйбышевск
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Концерт, посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в московском Музее Победы в День защитника Отечества, в его программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе находящимися на передовой, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Двадцать третьего февраля в Музее Победы пройдет праздничный концерт "Позывной - ГЕРОЙ", посвященный защитникам Отечества – героям и участникам специальной военной операции. В программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе и находящимися на СВО", - рассказали в пресс-службе. В Зале Полководцев выступят заслуженный артист Луганской Народной Республики Роман Разум, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, Джанго (Алексей Поддубный), группы "Наши", "Сарма 38" и "Чапаев", Екатерина Линковская, Маргарита Адясова, Александра Орлова, Александр Ванюшкин, Детская концертная студия "Непоседы", Кирилл Томилин и эстрадный хор продюсерского центра Александра Колчака, Музыкальный Театр на Поклонке и другие. Ведущими концерта в музее на Поклонной горе станут белорусская актриса и певица Александра Гайдук, ведущий телеканала "Звезда" и лидер группы "Арбалет" Иван Кондаков, а также актер театра "Грань" города Новокуйбышевска Владимир Плетнев. Зрителями концерта станут семьи участников СВО и посетители Музея Победы.
https://ria.ru/20250221/23_fevralya-1848760861.html
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музей победы, александр орлов, александр колчак, александр гайдуков, луганская народная республика, россия, новокуйбышевск, общество
Музей Победы, Александр Орлов, Александр Колчак, Александр Гайдуков, Луганская Народная Республика, Россия, Новокуйбышевск, Общество, Специальная военная операция на Украине
Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля

Концерт "Позывной — ГЕРОЙ" в честь бойцов СВО пройдет в Музее Победы 23 февраля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМузей Победы в Москве
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Музей Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Концерт, посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в московском Музее Победы в День защитника Отечества, в его программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе находящимися на передовой, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Двадцать третьего февраля в Музее Победы пройдет праздничный концерт "Позывной - ГЕРОЙ", посвященный защитникам Отечества – героям и участникам специальной военной операции. В программе прозвучат произведения, написанные современными авторами, в том числе и находящимися на СВО", - рассказали в пресс-службе.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
Вчера, 12:26
В Зале Полководцев выступят заслуженный артист Луганской Народной Республики Роман Разум, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, Джанго (Алексей Поддубный), группы "Наши", "Сарма 38" и "Чапаев", Екатерина Линковская, Маргарита Адясова, Александра Орлова, Александр Ванюшкин, Детская концертная студия "Непоседы", Кирилл Томилин и эстрадный хор продюсерского центра Александра Колчака, Музыкальный Театр на Поклонке и другие.
Ведущими концерта в музее на Поклонной горе станут белорусская актриса и певица Александра Гайдук, ведущий телеканала "Звезда" и лидер группы "Арбалет" Иван Кондаков, а также актер театра "Грань" города Новокуйбышевска Владимир Плетнев.
Зрителями концерта станут семьи участников СВО и посетители Музея Победы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей
20 февраля, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеМузей ПобедыАлександр ОрловАлександр КолчакАлександр ГайдуковЛуганская Народная РеспубликаРоссияНовокуйбышевскОбщество
 
 
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