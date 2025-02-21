ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и трёх полков в Курском приграничье, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также семи населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
17 февраля, 13:26