https://ria.ru/20250221/kontrataka-2000818994.html

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 21.02.2025

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курском приграничье

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и трёх полков в Курском приграничье, а также отразила две контратаки,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:08:00+03:00

2025-02-21T15:08:00+03:00

2025-02-21T15:08:00+03:00

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мирный

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и трёх полков в Курском приграничье, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также семи населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html

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россия, курская область, мирный, вооруженные силы украины