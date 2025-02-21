https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html

Министр обороны КНДР пожелал России победы

Министр обороны КНДР пожелал России победы - РИА Новости, 21.02.2025

Министр обороны КНДР пожелал России победы

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в ходе приема, организованного российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества, пожелал России в этом... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в ходе приема, организованного российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества, пожелал России в этом году новой Великой Победы, сообщило агентство ЦТАК. "Он выразил уверенность в том, что армия и народ России тесно сплотятся вокруг товарища президента (России Владимира – ред.) Путина и как достойные потомки поколения победителей вновь завоюют Великую Победу в нынешнем году - "Году защитника Отечества", - пишет ЦТАК. Министр от имени всех военнослужащих вооруженных сил КНДР послал "теплый боевой привет солдатам и офицерам российской армии, славным защитникам Отечества, которые полностью посвящают себя священному делу защиты достоинства и суверенитета страны и народа, осуществления международной справедливости". Но Гван Чхоль также отметил, что после встречи лидеров двух стран в Пхеньяне в июне прошлого года традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР укрепились и развились во всеобъемлющее стратегическое партнерство и "несокрушимые отношения между соратниками", и теперь "ярко демонстрируют свою жизненность и мощь". Согласно сообщению ЦТАК, в приеме, прошедшем 20 февраля, приняли участие заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль, замминистра иностранных дел Ким Чжон Гю, генералы и офицеры Корейской народной армии, а также члены дипкорпуса и корпуса военных атташе в КНДР.

https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html

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россия, корейская народная армия, кндр (северная корея), в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, день защитника отечества