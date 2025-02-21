https://ria.ru/20250221/klaster-2000780611.html
В Липецкой области появился кластер бытовой техники
В Липецкой области появился кластер бытовой техники - РИА Новости, 21.02.2025
В Липецкой области появился кластер бытовой техники
Липецкий кластер бытовой техники зарегистрирован в реестре Минпромторга России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:23:00+03:00
2025-02-21T13:23:00+03:00
2025-02-21T13:23:00+03:00
липецкая область
кировская область
игорь артамонов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Липецкий кластер бытовой техники зарегистрирован в реестре Минпромторга России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в кластер вошли четыре предприятия липецкого региона и один завод Кировской области. Основная задача – сохранение технологического суверенитета страны в сфере производства комплектующих для бытовой техники. Участники кластера планируют заниматься производством и реализацией импортозамещающих продуктов, а также получать меры государственной поддержки. Артамонов отметил, что это уже третий промышленный кластер, созданный на территории Липецкой области. Его формирование прошло в полном соответствии с рекомендациями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России по итогам практической сессии в 2024 году. "Появление кластеров – знак того, что в Липецкой области реализуется продуманная стратегия развития промышленности. Усиливается локализация, упрощается логистика и в целом решается множество проблем, возникших из-за санкций", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250220/mobilnyy_punkt-2000605320.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, игорь артамонов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Липецкая область, Кировская область, Игорь Артамонов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Липецкой области появился кластер бытовой техники
Артамонов сообщил о появлении в Липецкой области кластера бытовой техники
ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Липецкий кластер бытовой техники зарегистрирован в реестре Минпромторга России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в кластер вошли четыре предприятия липецкого региона и один завод Кировской области. Основная задача – сохранение технологического суверенитета страны в сфере производства комплектующих для бытовой техники. Участники кластера планируют заниматься производством и реализацией импортозамещающих продуктов, а также получать меры государственной поддержки.
Артамонов
отметил, что это уже третий промышленный кластер, созданный на территории Липецкой области. Его формирование прошло в полном соответствии с рекомендациями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России по итогам практической сессии в 2024 году.
"Появление кластеров – знак того, что в Липецкой области реализуется продуманная стратегия развития промышленности. Усиливается локализация, упрощается логистика и в целом решается множество проблем, возникших из-за санкций", – сказал Артамонов.