https://ria.ru/20250221/kitay-2000692957.html
Мир не должен допустить усиления экстремистских сил в Сирии, заявил Ван И
Мир не должен допустить усиления экстремистских сил в Сирии, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Мир не должен допустить усиления экстремистских сил в Сирии, заявил Ван И
Международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа, но нельзя допустить усиления в стране экстремистских сил, заявил министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:31:00+03:00
2025-02-21T06:31:00+03:00
2025-02-21T06:31:00+03:00
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа, но нельзя допустить усиления в стране экстремистских сил, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа, но в то же время нужно принять строгие меры, чтобы не допустить распространения и усиления экстремистских сил в Сирии", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он также призвал "не позволять террористам находить пристанище в Сирии". В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000284382.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия, йоханнесбург, ван и (политик), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Китай, Сирия, Йоханнесбург, Ван И (политик), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Мир не должен допустить усиления экстремистских сил в Сирии, заявил Ван И
Ван И: международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа, но нельзя допустить усиления в стране экстремистских сил, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге.
"Международное сообщество должно уважать выбор сирийского народа, но в то же время нужно принять строгие меры, чтобы не допустить распространения и усиления экстремистских сил в Сирии", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР.
Он также призвал "не позволять террористам находить пристанище в Сирии".
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.