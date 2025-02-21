https://ria.ru/20250221/kitaj-2000702335.html

Китай вытеснил три филиппинских самолета из воздушного пространства

Китай вытеснил три филиппинских самолета из воздушного пространства - РИА Новости, 21.02.2025

Китай вытеснил три филиппинских самолета из воздушного пространства

Вооруженные силы Китая вытеснили три филиппинских самолета из воздушного пространства близ островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые КНР считает... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:21:00+03:00

2025-02-21T08:21:00+03:00

2025-02-21T08:21:00+03:00

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Вооруженные силы Китая вытеснили три филиппинских самолета из воздушного пространства близ островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими, заявил в пятницу официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. "Двадцатого февраля два филиппинских самолета C-208 и один самолет N-22 незаконно вторглись в воздушное пространство вблизи китайских островов Наньша (Спратли)", - заявил Тянь Цзюньли, слова которого приводятся в заявлении в официальном аккаунте Южной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он отметил, что силы Южной зоны боевого командования НОАК "полностью контролировали ситуацию, сделали предупреждение и вытеснили" филиппинские самолеты из соответствующего воздушного пространства. "Филиппины сначала провоцируют инциденты, а затем выдают черное за белое, пытаясь продвинуть свои незаконные притязания. Мы со всей серьезностью предупреждаем Филиппины, что эти неуклюжие уловки обречены на провал", - подчеркнул Тянь Цзюньли. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20241204/kitay-1987226517.html

https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html

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южно-китайское море

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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, народно-освободительная армия китая, wechat, постоянная палата третейского суда