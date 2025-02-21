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Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
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06:53 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kitaj-2000694077.html
Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией, заявил Ван И
Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией, заявил Ван И
Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере цифровой экономики и высокотехнологичного производства, заявил министр иностранных дел КНР Ван РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:53:00+03:00
2025-02-21T06:53:00+03:00
китай
саудовская аравия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере цифровой экономики и высокотехнологичного производства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. "Китай дорожит взаимным доверием и дружбой, установленными между высшими лидерами двух стран, и всегда ставит отношения между КНР и Саудовской Аравией на ключевое место в своей ближневосточной дипломатии", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он добавил, что "Китай готов поддерживать контакты с Саудовской Аравией на всех уровнях, расширять сотрудничество в различных областях, включая торгово-экономические инвестиции, новые энергетические отрасли, цифровую экономику, информацию и коммуникации, высокотехнологичное производство, а также выводить отношения между Китаем и Саудовской Аравией на более высокий уровень".
https://ria.ru/20250221/kitaj-2000693720.html
китай
саудовская аравия
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китай, саудовская аравия, ван и (политик)
Китай, Саудовская Аравия, Ван И (политик)
Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией, заявил Ван И

Ван И: Китай готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией в цифровой экономике

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай готов расширять сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере цифровой экономики и высокотехнологичного производства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
"Китай дорожит взаимным доверием и дружбой, установленными между высшими лидерами двух стран, и всегда ставит отношения между КНР и Саудовской Аравией на ключевое место в своей ближневосточной дипломатии", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР.
Он добавил, что "Китай готов поддерживать контакты с Саудовской Аравией на всех уровнях, расширять сотрудничество в различных областях, включая торгово-экономические инвестиции, новые энергетические отрасли, цифровую экономику, информацию и коммуникации, высокотехнологичное производство, а также выводить отношения между Китаем и Саудовской Аравией на более высокий уровень".
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И
06:41
 
КитайСаудовская АравияВан И (политик)
 
 
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