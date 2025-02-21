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Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
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06:41 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kitaj-2000693720.html
Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И
Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И
Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:41:00+03:00
2025-02-21T06:41:00+03:00
в мире
китай
саудовская аравия
эр-рияд (город)
ван и (политик)
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. "Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов и рад видеть, что Эр-Рияд играет конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он добавил, что "палестинский вопрос является основным из ближневосточных вопросов, Китай продолжит твердо стоять на стороне своих арабских братьев и приложит усилия для полного исправления исторической несправедливости и скорейшего восстановления прочного мира в регионе".
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китай
саудовская аравия
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в мире, китай, саудовская аравия, эр-рияд (город), ван и (политик)
В мире, Китай, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Ван И (политик)
Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И

Ван И: Китай высоко ценит посредничество Эр-Рияда в решении острых вопросов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
"Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов и рад видеть, что Эр-Рияд играет конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР.
Он добавил, что "палестинский вопрос является основным из ближневосточных вопросов, Китай продолжит твердо стоять на стороне своих арабских братьев и приложит усилия для полного исправления исторической несправедливости и скорейшего восстановления прочного мира в регионе".
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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В миреКитайСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Ван И (политик)
 
 
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