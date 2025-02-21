https://ria.ru/20250221/kitaj-2000693720.html

Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И

Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025

Китай ценит активное посредничество Эр-Рияда, заявил Ван И

Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:41:00+03:00

2025-02-21T06:41:00+03:00

2025-02-21T06:41:00+03:00

в мире

китай

саудовская аравия

эр-рияд (город)

ван и (политик)

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. "Китай высоко ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов и рад видеть, что Эр-Рияд играет конструктивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он добавил, что "палестинский вопрос является основным из ближневосточных вопросов, Китай продолжит твердо стоять на стороне своих арабских братьев и приложит усилия для полного исправления исторической несправедливости и скорейшего восстановления прочного мира в регионе".

https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692631.html

китай

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, саудовская аравия, эр-рияд (город), ван и (политик)