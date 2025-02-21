https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692631.html

Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И

Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025

Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И

Китай надеется на устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, готов продолжать играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании, заявил... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:24:00+03:00

2025-02-21T06:24:00+03:00

2025-02-21T06:24:00+03:00

в мире

китай

йоханнесбург

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай надеется на устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, готов продолжать играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Россией и США, и надеется, что все заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные обеспокоенности". - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и учитывая озабоченности международного сообщества, особенно стран Глобального Юга, "продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".

https://ria.ru/20250217/konkurentsija-1999780627.html

китай

йоханнесбург

россия

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Дарья Буймова

в мире, китай, йоханнесбург, россия, ван и (политик)