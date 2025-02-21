https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692631.html
Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И
Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И
Китай надеется на устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, готов продолжать играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании, заявил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:24:00+03:00
2025-02-21T06:24:00+03:00
2025-02-21T06:24:00+03:00
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китай
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай надеется на устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, готов продолжать играть свою конструктивную роль в политическом урегулировании, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Россией и США, и надеется, что все заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные обеспокоенности". - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и учитывая озабоченности международного сообщества, особенно стран Глобального Юга, "продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".
https://ria.ru/20250217/konkurentsija-1999780627.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, йоханнесбург, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Йоханнесбург, Россия, Ван И (политик)
Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса, заявил Ван И
Ван И: Китай надеется на устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса