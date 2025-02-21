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Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
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06:22 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692288.html
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И
Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
в мире
китай
йоханнесбург
ван и (политик)
украина
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. По его словам, хотя позиции всех сторон различаются и сложные задачи не имеют простых решений, диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны.
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в мире, китай, йоханнесбург, ван и (политик), украина
В мире, Китай, Йоханнесбург, Ван И (политик), Украина
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: призывы к мирным переговорам по Украине усиливаются

© POOL | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© POOL
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге.
"Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР.
По его словам, хотя позиции всех сторон различаются и сложные задачи не имеют простых решений, диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны.
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В миреКитайЙоханнесбургВан И (политик)Украина
 
 
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