https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692288.html

Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И

Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025

Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И

Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:22:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

в мире

китай

йоханнесбург

ван и (политик)

украина

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. По его словам, хотя позиции всех сторон различаются и сложные задачи не имеют простых решений, диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны.

https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html

китай

йоханнесбург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, йоханнесбург, ван и (политик), украина