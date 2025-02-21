https://ria.ru/20250221/kitaj-2000692288.html
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И
Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
в мире
китай
йоханнесбург
ван и (политик)
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам по украинскому кризису усиливаются и открывается "окно для мира", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Все говорят об украинском кризисе. Китай обратил внимание, что в последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются и открывается окно для мира", - заявил Ван И, слова которого в пятницу на своем сайте приводит МИД КНР. По его словам, хотя позиции всех сторон различаются и сложные задачи не имеют простых решений, диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, йоханнесбург, ван и (политик), украина
В мире, Китай, Йоханнесбург, Ван И (политик), Украина
Призывы к переговорам по Украине усиливаются, заявил Ван И
Глава МИД Китая Ван И: призывы к мирным переговорам по Украине усиливаются