https://ria.ru/20250221/king-2000711883.html

Стивен Кинг вернулся в соцсеть X Маска

Стивен Кинг вернулся в соцсеть X Маска - РИА Новости, 21.02.2025

Стивен Кинг вернулся в соцсеть X Маска

Американский писатель Стивен Кинг, после выборов в США заявивший, что уходит из принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску социальной сети X, передумал РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:39:00+03:00

2025-02-21T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг, после выборов в США заявивший, что уходит из принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску социальной сети X, передумал и вернулся на платформу, Маск в ответ признался, что скучал по нему. Кинг заявил в ноябре 2024 года, что уходит из Х, поскольку "атмосфера стала слишком токсичной". Писатель отметил, что за ним можно следить в социальной сети Threads* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). "Я вернуууулся! Скучали по мне?", - написал Кинг в первом после возвращения посте в X. "Честно говоря, да", - написал ему в ответ Маск. Кинг при этом также опубликовал на своей страничке пост, в котором, нецензурно выражаясь, обвинил Маска и президента США Дональда Трампа в "предательстве" и "любви" к российскому лидеру Владимиру Путину". Ранее Кинг опроверг слухи о том, что он назвал Маска "новой первой леди" победившего на выборах президента США Дональда Трампа, писатель также опроверг сообщения о том, что предприниматель заблокировал его в соцсети X. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

https://ria.ru/20220721/king-1804069290.html

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в мире, технологии, сша, россия, стивен кинг, илон маск, дональд трамп