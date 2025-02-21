Рейтинг@Mail.ru
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kholokost-2000925233.html
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста - РИА Новости, 21.02.2025
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста
Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:23:00+03:00
2025-02-21T22:23:00+03:00
в мире
берлин (город)
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. &quot;Около 6 вечера в районе стелл памятника убитым в Европе евреям в районе Митте неизвестный нанес тяжелые ранения мужчине. Раненый был доставлен в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим свидетелями инцидента. На месте преступления продолжаются следственные действия&quot;, - говорится в заявлении полиции Берлина.
https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html
берлин (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), европа
В мире, Берлин (город), Европа
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста

В Берлине мужчина ранен при нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X.
«

"Около 6 вечера в районе стелл памятника убитым в Европе евреям в районе Митте неизвестный нанес тяжелые ранения мужчине. Раненый был доставлен в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим свидетелями инцидента. На месте преступления продолжаются следственные действия", - говорится в заявлении полиции Берлина.

Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
24 августа 2024, 01:26
 
В миреБерлин (город)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала