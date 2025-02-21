https://ria.ru/20250221/kholokost-2000925233.html

В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста

В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста - РИА Новости, 21.02.2025

В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста

Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. "Около 6 вечера в районе стелл памятника убитым в Европе евреям в районе Митте неизвестный нанес тяжелые ранения мужчине. Раненый был доставлен в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим свидетелями инцидента. На месте преступления продолжаются следственные действия", - говорится в заявлении полиции Берлина.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html

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в мире, берлин (город), европа