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В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста - РИА Новости, 21.02.2025
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста
Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:23:00+03:00
2025-02-21T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X. "Около 6 вечера в районе стелл памятника убитым в Европе евреям в районе Митте неизвестный нанес тяжелые ранения мужчине. Раненый был доставлен в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим свидетелями инцидента. На месте преступления продолжаются следственные действия", - говорится в заявлении полиции Берлина.
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в мире, берлин (город), европа
В мире, Берлин (город), Европа
В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста
В Берлине мужчина ранен при нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста