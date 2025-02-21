https://ria.ru/20250221/khleb-2000817667.html

В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб

В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб - РИА Новости, 21.02.2025

В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб

Хлебная продукция подорожает не повсеместно, уведомления о повышении цен ритейлерам направили лишь отдельные производители, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:03:00+03:00

2025-02-21T15:03:00+03:00

2025-02-21T15:03:00+03:00

экономика

россия

игорь караваев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Хлебная продукция подорожает не повсеместно, уведомления о повышении цен ритейлерам направили лишь отдельные производители, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12%. "Повышение цен на хлеб нельзя назвать повсеместным. Уведомления поступают от отдельных производителей, это не происходит единовременно. Сейчас уведомления находятся на рассмотрении у ритейлеров", - сказал Караваев. Так, средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года находилась на уровне 5-7%. Он отметил, что недопущение необоснованного повышения цен - это базовая позиция ритейлеров в переговорах с поставщиками. В случае объективных причин роста закупочной стоимости индексация цен происходит плавно и постепенно, в том числе благодаря усилиям ритейлеров по сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, совместным промо-акциям сетей и производителей, объяснил он. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила агентству, что на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые товары. Анализу подлежит вся товаропроводящая цепочка. "В случае выявления фактов необоснованного повышения цен ведомство принимает меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html

https://realty.ria.ru/20250214/nabiullina-1999426615.html

https://ria.ru/20250218/kia-1999973902.html

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экономика, россия, игорь караваев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)