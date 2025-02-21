Рейтинг@Mail.ru
В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/khleb-2000817667.html
В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб
В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб - РИА Новости, 21.02.2025
В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб
Хлебная продукция подорожает не повсеместно, уведомления о повышении цен ритейлерам направили лишь отдельные производители, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:03:00+03:00
2025-02-21T15:03:00+03:00
экономика
россия
игорь караваев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972484136_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_393eee7ff6aa834f7dfeda00100d4b7c.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Хлебная продукция подорожает не повсеместно, уведомления о повышении цен ритейлерам направили лишь отдельные производители, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12%. "Повышение цен на хлеб нельзя назвать повсеместным. Уведомления поступают от отдельных производителей, это не происходит единовременно. Сейчас уведомления находятся на рассмотрении у ритейлеров", - сказал Караваев. Так, средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года находилась на уровне 5-7%. Он отметил, что недопущение необоснованного повышения цен - это базовая позиция ритейлеров в переговорах с поставщиками. В случае объективных причин роста закупочной стоимости индексация цен происходит плавно и постепенно, в том числе благодаря усилиям ритейлеров по сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, совместным промо-акциям сетей и производителей, объяснил он. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила агентству, что на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые товары. Анализу подлежит вся товаропроводящая цепочка. "В случае выявления фактов необоснованного повышения цен ведомство принимает меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html
https://realty.ria.ru/20250214/nabiullina-1999426615.html
https://ria.ru/20250218/kia-1999973902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972484136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e24c0b7575eb774273be4a4eaf07b080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь караваев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Игорь Караваев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В АКОРТ прокомментировали сообщения об увеличении цен на хлеб

Глава АКОРТ Караваев: хлебная продукция подорожает не повсеместно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПекарня
Пекарня - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Пекарня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Хлебная продукция подорожает не повсеместно, уведомления о повышении цен ритейлерам направили лишь отдельные производители, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12%.
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Россиянам объяснили, для кого подорожает электричество в 2025 году
6 января, 02:15
«
"Повышение цен на хлеб нельзя назвать повсеместным. Уведомления поступают от отдельных производителей, это не происходит единовременно. Сейчас уведомления находятся на рассмотрении у ритейлеров", - сказал Караваев.
Так, средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года находилась на уровне 5-7%.
Он отметил, что недопущение необоснованного повышения цен - это базовая позиция ритейлеров в переговорах с поставщиками. В случае объективных причин роста закупочной стоимости индексация цен происходит плавно и постепенно, в том числе благодаря усилиям ритейлеров по сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, совместным промо-акциям сетей и производителей, объяснил он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Подорожание жилья в России замедлилось, заявила Набиуллина
14 февраля, 16:12
В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила агентству, что на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые товары. Анализу подлежит вся товаропроводящая цепочка.
«
"В случае выявления фактов необоснованного повышения цен ведомство принимает меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.
Автомобили южно-корейской марки Hyundai - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%
18 февраля, 09:30
 
ЭкономикаРоссияИгорь КараваевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала