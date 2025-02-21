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В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек - РИА Новости, 21.02.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек
В Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погиб человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:17:00+03:00
2025-02-21T16:17:00+03:00
2025-02-21T20:04:00+03:00
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 21 фев — РИА Новости. В Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погиб человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня дрон ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль "Фольксваген-Пассат" в рабочем поселке Глушково. В результате удара погиб местный житель 1959 года рождения, находившийся в машине в качестве пассажира", — написал он.Врио губернатора добавил, что водитель автомобиля не пострадал.Хинштейн пообещал оказать помощь семье погибшего. Также он призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В начале февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель, четверо получили ранения. СК России завел дело о теракте.В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250219/dron-2000397304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в курском поселке Глушково погиб человек