https://ria.ru/20250221/khinshteyn-2000844499.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек - РИА Новости, 21.02.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек

В Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погиб человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:17:00+03:00

2025-02-21T16:17:00+03:00

2025-02-21T20:04:00+03:00

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курская область

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 21 фев — РИА Новости. В Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погиб человек, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня дрон ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль "Фольксваген-Пассат" в рабочем поселке Глушково. В результате удара погиб местный житель 1959 года рождения, находившийся в машине в качестве пассажира", — написал он.Врио губернатора добавил, что водитель автомобиля не пострадал.Хинштейн пообещал оказать помощь семье погибшего. Также он призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В начале февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель, четверо получили ранения. СК России завел дело о теракте.В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250219/dron-2000397304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, следственный комитет россии (ск рф)