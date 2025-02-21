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Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться - РИА Новости, 21.02.2025
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12:20 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/khinshteyn-2000756992.html
Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться
Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться - РИА Новости, 21.02.2025
Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:20:00+03:00
2025-02-21T12:20:00+03:00
экономика
курская область
ульяновская область
александр хинштейн
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники региона находятся под защитой власти, а попытки вымогательства и коррупции будут "пресекаться жесточайшим образом". Хинштейн сообщил о передаче накануне автомобилей "УАЗ Патриот" и "УАЗ-СГР" отряду "БАРС-Курск" в подарок от Ульяновской области и завода "УАЗ". По его словам, вручение автомобилей прошло в рамках презентации промышленных предприятий Курской области, где присутствовали в том числе заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков и руководство "УАЗ". "Заверил собравшихся: все инвесторы и промышленники региона находятся отныне под защитой власти. Любые попытки вымогательства и коррупции будут пресекаться мной жесточайшим образом. Каждый, кто сегодня вкладывается в наше будущее, должен быть уверен в стабильности, справедливости и защищенности!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что в сегодняшней ситуации бизнесу крайне непросто. "Любое предприятие нуждается в государственной поддержке – уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии СЭЗ, 2/3 заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры", - добавил он.
https://ria.ru/20250220/khinshteyn-2000575198.html
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экономика, курская область, ульяновская область, александр хинштейн, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Экономика, Курская область, Ульяновская область, Александр Хинштейн, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться

Хинштейн: вымогательство и коррупция будет пресекаться жесточайшим образом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники региона находятся под защитой власти, а попытки вымогательства и коррупции будут "пресекаться жесточайшим образом".
Хинштейн сообщил о передаче накануне автомобилей "УАЗ Патриот" и "УАЗ-СГР" отряду "БАРС-Курск" в подарок от Ульяновской области и завода "УАЗ". По его словам, вручение автомобилей прошло в рамках презентации промышленных предприятий Курской области, где присутствовали в том числе заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков и руководство "УАЗ".
"Заверил собравшихся: все инвесторы и промышленники региона находятся отныне под защитой власти. Любые попытки вымогательства и коррупции будут пресекаться мной жесточайшим образом. Каждый, кто сегодня вкладывается в наше будущее, должен быть уверен в стабильности, справедливости и защищенности!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что в сегодняшней ситуации бизнесу крайне непросто.
"Любое предприятие нуждается в государственной поддержке – уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии СЭЗ, 2/3 заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры", - добавил он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев
Вчера, 15:46
 
ЭкономикаКурская областьУльяновская областьАлександр ХинштейнУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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