https://ria.ru/20250221/khinshteyn-2000756992.html

Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться

Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться - РИА Новости, 21.02.2025

Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:20:00+03:00

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2025-02-21T12:20:00+03:00

экономика

курская область

ульяновская область

александр хинштейн

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники региона находятся под защитой власти, а попытки вымогательства и коррупции будут "пресекаться жесточайшим образом". Хинштейн сообщил о передаче накануне автомобилей "УАЗ Патриот" и "УАЗ-СГР" отряду "БАРС-Курск" в подарок от Ульяновской области и завода "УАЗ". По его словам, вручение автомобилей прошло в рамках презентации промышленных предприятий Курской области, где присутствовали в том числе заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков и руководство "УАЗ". "Заверил собравшихся: все инвесторы и промышленники региона находятся отныне под защитой власти. Любые попытки вымогательства и коррупции будут пресекаться мной жесточайшим образом. Каждый, кто сегодня вкладывается в наше будущее, должен быть уверен в стабильности, справедливости и защищенности!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что в сегодняшней ситуации бизнесу крайне непросто. "Любое предприятие нуждается в государственной поддержке – уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии СЭЗ, 2/3 заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры", - добавил он.

https://ria.ru/20250220/khinshteyn-2000575198.html

курская область

ульяновская область

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экономика, курская область, ульяновская область, александр хинштейн, ульяновский автомобильный завод (уаз)