https://ria.ru/20250221/khimiya-2000826101.html

Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов

Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025

Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов

России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:33:00+03:00

2025-02-21T15:33:00+03:00

2025-02-21T15:40:00+03:00

наука

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создании новых материалов. Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html

россия

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин