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Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:33 21.02.2025 (обновлено: 15:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/khimiya-2000826101.html
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов
России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:33:00+03:00
2025-02-21T15:40:00+03:00
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создании новых материалов. Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html
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технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов

Путин призвал РФ добиться превосходства в химии и производстве новых материалов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создании новых материалов. Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
15:36
 
НаукаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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