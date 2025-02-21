https://ria.ru/20250221/khimiya-2000826101.html
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов
России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:33:00+03:00
2025-02-21T15:33:00+03:00
2025-02-21T15:40:00+03:00
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создании новых материалов. Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиваться превосходства в производстве новых материалов
Путин призвал РФ добиться превосходства в химии и производстве новых материалов