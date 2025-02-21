https://ria.ru/20250221/kelin-2000802982.html

В Британии поняли ошибочность тактики по поддержке Украины, заявил Келин

В Британии поняли ошибочность тактики по поддержке Украины, заявил Келин - РИА Новости, 21.02.2025

В Британии поняли ошибочность тактики по поддержке Украины, заявил Келин

В Британии понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:15:00+03:00

2025-02-21T14:15:00+03:00

2025-02-21T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Британии понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что если "свернуть" с тактики по поддержке Украины, это будет означать признание британскими властями своей ошибочной политики за последние годы. "Как это объяснить британскому народу, который сейчас живет в ситуации жесткой экономии по всем направлениям? Обещали построить новые дома - этого не будет. Обещали сменить инфраструктуру, открыть новые железнодорожные линии - этого не будет. Предлагается все эти деньги пустить на Украину", - добавил посол.

https://ria.ru/20250219/britaniya-2000192214.html

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