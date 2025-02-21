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В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела - РИА Новости, 21.02.2025
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела
Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела – такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:45:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела – такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за убийства, сообщает издание Ассошиэйтед Пресс. Речь идет о 67-летнем заключенном Брэде Сигмоне из штата Южная Каролина. Он станет первым осужденным в штате, кого казнят таким образом. Сама казнь запланирована на 7 марта. При этом, как отмечает СМИ, с 1976 года только трое заключенных в США были казнены через расстрел. Все три случая были в штате Юта. Как утверждает Ассошиэйтед Пресс, Сигмона "привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце". Стрелять в мужчину будут трое добровольцев (с расстояния примерно в 4,6 метров). Адвокат осужденного, которого цитирует СМИ, утверждает, что Сигмон не выбрал электрический стул, поскольку тот "сожжет и сготовит его заживо". Альтернатива, расстрел, столь же чудовищна, добавил адвокат. Мужчина, добавляет СМИ, получил соответствующий приговор за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму (она позднее сбежала).
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в мире, сша, южная каролина, юта
В мире, США, Южная Каролина, Юта
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела
Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела