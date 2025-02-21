Рейтинг@Mail.ru
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 21.02.2025 (обновлено: 23:46 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/kazn-2000932539.html
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела - РИА Новости, 21.02.2025
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела
Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела – такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:45:00+03:00
2025-02-21T23:46:00+03:00
в мире
сша
южная каролина
юта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928448883_0:422:2000:1547_1920x0_80_0_0_f71884570e03324439ee11a0ae2a3436.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела – такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за убийства, сообщает издание Ассошиэйтед Пресс. Речь идет о 67-летнем заключенном Брэде Сигмоне из штата Южная Каролина. Он станет первым осужденным в штате, кого казнят таким образом. Сама казнь запланирована на 7 марта. При этом, как отмечает СМИ, с 1976 года только трое заключенных в США были казнены через расстрел. Все три случая были в штате Юта. Как утверждает Ассошиэйтед Пресс, Сигмона "привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце". Стрелять в мужчину будут трое добровольцев (с расстояния примерно в 4,6 метров). Адвокат осужденного, которого цитирует СМИ, утверждает, что Сигмон не выбрал электрический стул, поскольку тот "сожжет и сготовит его заживо". Альтернатива, расстрел, столь же чудовищна, добавил адвокат. Мужчина, добавляет СМИ, получил соответствующий приговор за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму (она позднее сбежала).
https://ria.ru/20250211/kazn-1998713163.html
https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html
сша
южная каролина
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928448883_0:47:2000:1547_1920x0_80_0_0_bca1e9a1f73b49018baab5b93f6ebc6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, юта
В мире, США, Южная Каролина, Юта
В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела

Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела

© AP Photo / Michael ConroyТюрьма в США
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Michael Conroy
Тюрьма в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Власти США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела – такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за убийства, сообщает издание Ассошиэйтед Пресс.
Речь идет о 67-летнем заключенном Брэде Сигмоне из штата Южная Каролина. Он станет первым осужденным в штате, кого казнят таким образом. Сама казнь запланирована на 7 марта.
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом
11 февраля, 19:20
При этом, как отмечает СМИ, с 1976 года только трое заключенных в США были казнены через расстрел. Все три случая были в штате Юта.
Как утверждает Ассошиэйтед Пресс, Сигмона "привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце". Стрелять в мужчину будут трое добровольцев (с расстояния примерно в 4,6 метров).
Адвокат осужденного, которого цитирует СМИ, утверждает, что Сигмон не выбрал электрический стул, поскольку тот "сожжет и сготовит его заживо". Альтернатива, расстрел, столь же чудовищна, добавил адвокат.
Мужчина, добавляет СМИ, получил соответствующий приговор за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму (она позднее сбежала).
Приговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный Аарон Брайан Ганчес - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP
5 января, 11:02
 
В миреСШАЮжная КаролинаЮта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала