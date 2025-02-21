Почти 30 процентов канадцев считают США вражеской страной, показал опрос
Leger: 27 процентов канадцев считают США вражеской страной из-за угроз Трампа
© Getty Images / Toronto Star/Nick LachanceЖитель Канады
© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance
Житель Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. На фоне угроз президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом, 27 процентов канадцев теперь считают эту страну вражеской, говорится в исследовании организации Leger, опубликованном новостным порталом Global News.
"Новый опрос показывает, что более четверти канадцев — 27% процентов — теперь считают Соединенные Штаты "вражеской" страной, в то время как еще 30 процентов по-прежнему говорят, что считают США союзником", — сообщает канадское издание.
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Еще 27 процентов респондентов оценили США как "нейтральную страну." Негативное мнение о Трампе разделяют 74 процента опрошенных канадцев и только 13 процентов положительно к нему относятся, говорится в исследовании.
При этом о Канаде у американцев мнение более положительное, 56 процентов считают соседнюю страну союзником и только один процент опрошенных назвали ее врагом. Опрос проводился с 14 по 17 февраля среди 1,5 тысячи канадцев и одной тысячи американцев.
Ранее Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором великого штата на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на товары из соседнего государства. Позже Трамп заявил, что Оттава могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы Канада вошла в состав США на правах 51-го штата.
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