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Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы

Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы - РИА Новости, 21.02.2025

Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T23:05:00+03:00

2025-02-21T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе. "Мы знаем, что 1000 пожарных, которые могли бы быть на дежурстве в то утро, когда вспыхнули пожары, были отправлены домой по указанию (главы пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин – ред.) Кроули. Кроме того, необходимым шагом к расследованию было то, что президент пожарной комиссии поручил Кроули сделать отчет о пожарах. Она отказалась. Это требует ее отстранения", - приводит слова мэра Лос-Анджелеса телеканал ABC. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

https://ria.ru/20250115/zaderzhanie-1993928535.html

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