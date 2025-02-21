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Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы - РИА Новости, 21.02.2025
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23:05 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kaliforniya-2000929814.html
Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы
Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы - РИА Новости, 21.02.2025
Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:05:00+03:00
2025-02-21T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе. "Мы знаем, что 1000 пожарных, которые могли бы быть на дежурстве в то утро, когда вспыхнули пожары, были отправлены домой по указанию (главы пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин – ред.) Кроули. Кроме того, необходимым шагом к расследованию было то, что президент пожарной комиссии поручил Кроули сделать отчет о пожарах. Она отказалась. Это требует ее отстранения", - приводит слова мэра Лос-Анджелеса телеканал ABC. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы

Мэр Лос-Анджелеса Басс уволила главу пожарной службы за провал в борьбе с огнем

© AP Photo / Ethan SwopeПоследствия пожара в Калифорнии
Последствия пожара в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Последствия пожара в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе.
«
"Мы знаем, что 1000 пожарных, которые могли бы быть на дежурстве в то утро, когда вспыхнули пожары, были отправлены домой по указанию (главы пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин – ред.) Кроули. Кроме того, необходимым шагом к расследованию было то, что президент пожарной комиссии поручил Кроули сделать отчет о пожарах. Она отказалась. Это требует ее отстранения", - приводит слова мэра Лос-Анджелеса телеканал ABC.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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