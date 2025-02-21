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СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров - РИА Новости, 21.02.2025
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22:46 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kaliforniya-2000928027.html
СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров
СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров
Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:46:00+03:00
2025-02-21T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственный анализ. "Ущерб недвижимости от пожаров Палисейдс и Итон может превысить 30 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что пожар уничтожил 56% построек в районе Пасифик-Палисейдс. Около трети строений были разрушены в районе Алтадина. По данным газеты, 13 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
https://realty.ria.ru/20250208/gollivud-1997890657.html
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в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров

Ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 30 миллиардов долларов

© Getty Images / Anadolu/Tayfun CokunПожар в Калифорнии
Пожар в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Cokun
Пожар в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственный анализ.
«
"Ущерб недвижимости от пожаров Палисейдс и Итон может превысить 30 миллиардов долларов", - пишет издание.
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8 февраля, 05:00
Отмечается, что пожар уничтожил 56% построек в районе Пасифик-Палисейдс. Около трети строений были разрушены в районе Алтадина.
По данным газеты, 13 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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