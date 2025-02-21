https://ria.ru/20250221/kaliforniya-2000928027.html

СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров

СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров - РИА Новости, 21.02.2025

СМИ оценили ущерб от калифорнийских пожаров

Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:46:00+03:00

2025-02-21T22:46:00+03:00

2025-02-21T22:46:00+03:00

в мире

калифорния

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995082204_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d756dd05fa9df43f43500810fb017a2b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственный анализ. "Ущерб недвижимости от пожаров Палисейдс и Итон может превысить 30 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что пожар уничтожил 56% построек в районе Пасифик-Палисейдс. Около трети строений были разрушены в районе Алтадина. По данным газеты, 13 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

https://realty.ria.ru/20250208/gollivud-1997890657.html

https://ria.ru/20250112/pozhary-1993324087.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша