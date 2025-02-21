https://ria.ru/20250221/kabel-2000851898.html

В Финляндии начали расследование повреждения кабеля в Балтийском море

В Финляндии начали расследование повреждения кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 21.02.2025

В Финляндии начали расследование повреждения кабеля в Балтийском море

Полиция Финляндии сообщила о начале предварительного расследования повреждения кабеля C-Lion1 в Балтийском море. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:40:00+03:00

2025-02-21T16:40:00+03:00

2025-02-21T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила о начале предварительного расследования повреждения кабеля C-Lion1 в Балтийском море. Телеканал SVT сообщил в пятницу об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Телекоммуникационный кабель C-Lion1 соединяет Финляндию и Германию. Финская компания-оператор Cinia сообщила, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения. "Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту повреждения кабеля, принадлежащего финской компании", - говорится в сообщении. Как уточняют правоохранители, повреждение кабеля было обнаружено 19 февраля в исключительной экономической зоне Швеции. Предварительное расследование начато 20 февраля на основании запроса компании-оператора кабеля. Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.

https://ria.ru/20250221/shvetsija-2000803135.html

https://ria.ru/20250213/baltika-1999241361.html

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в мире, финляндия, балтийское море, готланд (губерния)