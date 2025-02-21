https://ria.ru/20250221/kabel-2000753728.html
В Балтийском море обнаружили новое повреждение кабеля
В Балтийском море обнаружили новое повреждение кабеля - РИА Новости, 21.02.2025
В Балтийском море обнаружили новое повреждение кабеля
Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. "Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошел новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование", - говорится в материале. Кабель соединяет Финляндию и Германию. По данным шведской береговой охраны, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако властям известно об инциденте с четверга. Телеканал не уточняет, о каком кабеле идет речь.Береговая охрана сообщила, что направила судно к месту происшествия для помощи в расследовании. Инцидент расследует прокуратура Швеции, уточняет SVT.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что правительство "очень серьезно" относится к сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море.
https://ria.ru/20250214/finlyandiya-1999473217.html
https://ria.ru/20250127/kabel-1995609764.html
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в мире, балтийское море
В Балтийском море обнаружили новое повреждение кабеля
SVT: у шведского острова Готланд обнаружили новое повреждение кабеля