В Японии разработали планы привлечения Tesla на помощь бедствующей Nissan
FT: в Японии разработали планы привлечения инвестиций Tesla в Nissan
Эмблема Nissan. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Японская группа высокого уровня", куда входит и бывший премьер-министр страны, разработала планы привлечения инвестиций компании Tesla в автопроизводителя Nissan Motor для поддержки деятельности компании после неудачных переговоров о слиянии с Honda, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с делом.
"Японская группа высокого уровня, в которую входит бывший премьер-министр, составила планы для компании Илона Маска Tesla для инвестирования в испытывающего трудности производителя автомобилей Nissan после неудачи в переговорах о слиянии с конкурирующей Honda", - пишет издание.
Согласно источникам Financial Times, высокопоставленная группа, куда вошли бывший член правления Tesla Хиро Мидзуно (Hiro Mizuno), Ёсихидэ Суга (Yoshihide Suga), премьер-министр Японии в 2020-2021 годах, и его бывший помощник Хирото Идзуми (Hiroto Izumi), надеются, что компания Маска согласится стать стратегическим инвестором. По их мнению, Tesla заинтересована в приобретении заводов Nissan в США, которые могут увеличить внутреннее производство в условиях "тарифных угроз" президента страны Дональда Трампа.
Такие планы разработаны из-за опасений приобретения Nissan иностранной компанией после того, как автопроизводитель прекратил переговоры о слиянии с японской Honda, которое оценивалось в 58 миллиардов долларов, передает газета. Ранее в феврале она также писала, что Honda и Nissan провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре, и прекратить переговоры о слиянии.
Nissan - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 133,58 тысячи сотрудников. По итогам первых трёх кварталов финансового года, завершившихся 31 декабря, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, упала в 64 раза в годовом выражении и составила 5,148 миллиарда иен (около 33,6 миллиона долларов). Этот результат был предопределён катастрофическим последним кварталом, который автопроизводитель завершил с убытком в 14,1 миллиарда иен (92 миллиона долларов).
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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