https://ria.ru/20250221/japonija-2000691587.html

В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара

В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара - РИА Новости, 21.02.2025

В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара

Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:13:00+03:00

2025-02-21T06:13:00+03:00

2025-02-21T06:13:00+03:00

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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы 157 человек, сообщает телеканал NHK. Информация о возгорании в лесной местности в противопожарные службы ближайшего города Офунато поступила около полудня 19 февраля по местному времени (06.00 мск). Несмотря на усилия пожарных и сил самообороны, которые задействовали авиацию и сбрасывают воду с воздуха, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров. Телеканал отмечает, что хотя пожарным удалось сдержать распространение огня на жилые районы, в ночь на пятницу местная администрация вынесло предписание об эвакуации для 157 человек, проживающих в районе Тахама. Пожарные и силы самообороны продолжают тушение пожара, но прогнозов на его ликвидацию пока нет. О пострадавших и повреждениях зданий информации также пока не поступало.

https://ria.ru/20241103/pozhar-1981699351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иватэ, япония