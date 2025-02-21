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В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара - РИА Новости, 21.02.2025
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06:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/japonija-2000691587.html
В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара
В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара - РИА Новости, 21.02.2025
В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара
Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:13:00+03:00
2025-02-21T06:13:00+03:00
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы 157 человек, сообщает телеканал NHK. Информация о возгорании в лесной местности в противопожарные службы ближайшего города Офунато поступила около полудня 19 февраля по местному времени (06.00 мск). Несмотря на усилия пожарных и сил самообороны, которые задействовали авиацию и сбрасывают воду с воздуха, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров. Телеканал отмечает, что хотя пожарным удалось сдержать распространение огня на жилые районы, в ночь на пятницу местная администрация вынесло предписание об эвакуации для 157 человек, проживающих в районе Тахама. Пожарные и силы самообороны продолжают тушение пожара, но прогнозов на его ликвидацию пока нет. О пострадавших и повреждениях зданий информации также пока не поступало.
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в мире, иватэ, япония
В мире, Иватэ, Япония
В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара

В Японии третий день борются с лесным пожаром в префектуре Иватэ

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар. Архивное фото
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы 157 человек, сообщает телеканал NHK.
Информация о возгорании в лесной местности в противопожарные службы ближайшего города Офунато поступила около полудня 19 февраля по местному времени (06.00 мск).
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Несмотря на усилия пожарных и сил самообороны, которые задействовали авиацию и сбрасывают воду с воздуха, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров. Телеканал отмечает, что хотя пожарным удалось сдержать распространение огня на жилые районы, в ночь на пятницу местная администрация вынесло предписание об эвакуации для 157 человек, проживающих в районе Тахама.
Пожарные и силы самообороны продолжают тушение пожара, но прогнозов на его ликвидацию пока нет. О пострадавших и повреждениях зданий информации также пока не поступало.
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