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Израиль освободит более 600 палестинских заключенных
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных - РИА Новости, 21.02.2025
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных
Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:02:00+03:00
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "После передачи палестинским сопротивлением списка сионистских (израильских - ред.) пленных в субботу в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 50 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, 60 с большими сроками, 47 повторно арестованных и 445 из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных
ХАМАС: Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных