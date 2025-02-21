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Израиль освободит более 600 палестинских заключенных - РИА Новости, 21.02.2025
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15:02 21.02.2025 (обновлено: 15:03 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/izrail-2000817535.html
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных - РИА Новости, 21.02.2025
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных
Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:02:00+03:00
2025-02-21T15:03:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "После передачи палестинским сопротивлением списка сионистских (израильских - ред.) пленных в субботу в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 50 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, 60 с большими сроками, 47 повторно арестованных и 445 из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль освободит более 600 палестинских заключенных

ХАМАС: Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу более 600 палестинских заключенных, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
"После передачи палестинским сопротивлением списка сионистских (израильских - ред.) пленных в субботу в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 50 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, 60 с большими сроками, 47 повторно арестованных и 445 из сектора Газа, арестованных после 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в заявлении.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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