https://ria.ru/20250221/izrail-2000678022.html

Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии - РИА Новости, 21.02.2025

Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:49:00+03:00

2025-02-21T01:49:00+03:00

2025-02-21T11:22:00+03:00

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства."После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега. — Прим. ред.) против очагов терроризма", — говорится в заявлении.Премьер также поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. В результате инцидентов никто не пострадал. Полиция Израиля сообщала об обнаружении подозрительных предметов в нескольких местах тель-авивского округа.Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на признаки подготовки опаснейшего теракта.

https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html

https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году