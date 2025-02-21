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Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии - РИА Новости, 21.02.2025
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01:49 21.02.2025 (обновлено: 11:22 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/izrail-2000678022.html
Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии
Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии - РИА Новости, 21.02.2025
Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:49:00+03:00
2025-02-21T11:22:00+03:00
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства."После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега. — Прим. ред.) против очагов терроризма", — говорится в заявлении.Премьер также поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. В результате инцидентов никто не пострадал. Полиция Израиля сообщала об обнаружении подозрительных предметов в нескольких местах тель-авивского округа.Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на признаки подготовки опаснейшего теракта.
https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

Израиль проведет операцию в Палестинской автономии после взрывов в автобусах

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский полицейский осматривает место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
Израильский полицейский осматривает место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский полицейский осматривает место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
"После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега. — Прим. ред.) против очагов терроризма", — говорится в заявлении.
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Премьер также поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.
В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. В результате инцидентов никто не пострадал. Полиция Израиля сообщала об обнаружении подозрительных предметов в нескольких местах тель-авивского округа.
Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на признаки подготовки опаснейшего теракта.
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