Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии
Израиль проведет операцию в Палестинской автономии после взрывов в автобусах
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский полицейский осматривает место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский полицейский осматривает место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
"После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега. — Прим. ред.) против очагов терроризма", — говорится в заявлении.
Премьер также поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.
В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. В результате инцидентов никто не пострадал. Полиция Израиля сообщала об обнаружении подозрительных предметов в нескольких местах тель-авивского округа.
Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на признаки подготовки опаснейшего теракта.