https://ria.ru/20250221/izrail-2000675384.html
В Израиле заявили об угрозе опаснейшего теракта
В Израиле заявили об угрозе опаснейшего теракта - РИА Новости, 21.02.2025
В Израиле заявили об угрозе опаснейшего теракта
Взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший террористический акт, заявил РИА Новости представитель полиции... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:06:00+03:00
2025-02-21T01:06:00+03:00
2025-02-21T11:25:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший террористический акт, заявил РИА Новости представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман.По словам Зингермана, после восьми вечера по местному времени в полицию поступили сообщения о двух взрывах в автобусах на стоянке в южном пригороде Тель-Авива, городе Бат-Яме, которые произошли с разницей в несколько минут."Практически в то же время поступили сообщения об еще одном взрыве на автобусной станции в городе Холон (юго-восточный пригород Тель-Авива - ред.). Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался", - рассказал представитель полиции.По его словам, в настоящее время огромные силы полиции работают в различных местах округа Тель-Авив, так как поступали сообщения о подозрительных предметах, найденных в Тель-Авиве и Холоне."Работают взрывотехники. Важно сказать, что никто не пострадал. Ведется интенсивная проверка совместно со Службой общей безопасности", - добавил Зингерман.
https://ria.ru/20250221/izrail-2000674095.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив
В мире, Израиль, Тель-Авив
В Израиле заявили об угрозе опаснейшего теракта
Полиция Израиля: взрывы в автобусах указывают на планирование опасного теракта
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший террористический акт, заявил РИА Новости представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
По словам Зингермана, после восьми вечера по местному времени в полицию поступили сообщения о двух взрывах в автобусах на стоянке в южном пригороде Тель-Авива
, городе Бат-Яме, которые произошли с разницей в несколько минут.
"Практически в то же время поступили сообщения об еще одном взрыве на автобусной станции в городе Холон (юго-восточный пригород Тель-Авива - ред.). Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался", - рассказал представитель полиции.
По его словам, в настоящее время огромные силы полиции работают в различных местах округа Тель-Авив, так как поступали сообщения о подозрительных предметах, найденных в Тель-Авиве и Холоне.
"Работают взрывотехники. Важно сказать, что никто не пострадал. Ведется интенсивная проверка совместно со Службой общей безопасности", - добавил Зингерман.