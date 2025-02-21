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Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле - РИА Новости, 21.02.2025
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00:49 21.02.2025 (обновлено: 11:12 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/izrail-2000674095.html
Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле
Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле - РИА Новости, 21.02.2025
Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле
Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:49:00+03:00
2025-02-21T11:12:00+03:00
в мире
западный берег реки иордан
тель-авив
хамас
израиль
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, которого цитирует издание портал Ynet. Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах, которые вернулись в депо. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно. "Похоже на то, что это готовилось на Западном берегу", - заявил глава полиции. Сообщается, что устройства должны были взорваться в пятницу утром. На одном из неразорвавшихся устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма". Так называется город на Западном берегу реки Иордан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провел крупномасштабную антитеррористическую операцию. Военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html
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в мире, западный берег реки иордан, тель-авив, хамас, израиль
В мире, Западный берег реки Иордан, Тель-Авив, ХАМАС, Израиль
Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле

Полиция: взрывы в пригороде Тель-Авива готовили на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, которого цитирует издание портал Ynet.
Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах, которые вернулись в депо. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно.
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"Похоже на то, что это готовилось на Западном берегу", - заявил глава полиции.
Сообщается, что устройства должны были взорваться в пятницу утром.
На одном из неразорвавшихся устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма". Так называется город на Западном берегу реки Иордан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провел крупномасштабную антитеррористическую операцию.
Военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.
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