Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле
Полиция: взрывы в пригороде Тель-Авива готовили на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, которого цитирует издание портал Ynet.
Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах, которые вернулись в депо. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно.
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"Похоже на то, что это готовилось на Западном берегу", - заявил глава полиции.
Сообщается, что устройства должны были взорваться в пятницу утром.
На одном из неразорвавшихся устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма". Так называется город на Западном берегу реки Иордан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провел крупномасштабную антитеррористическую операцию.
Военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.
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