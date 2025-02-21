https://ria.ru/20250221/izrail-2000674095.html

Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле

Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле - РИА Новости, 21.02.2025

Взрывы в автобусах готовились на Западном берегу, заявили в Израиле

Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:49:00+03:00

2025-02-21T00:49:00+03:00

2025-02-21T11:12:00+03:00

в мире

западный берег реки иордан

тель-авив

хамас

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серия взрывов в пригороде Тель-Авива, как подозревается, была подготовлена на Западном берегу реки Иордан, заявил начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, которого цитирует издание портал Ynet. Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах, которые вернулись в депо. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно. "Похоже на то, что это готовилось на Западном берегу", - заявил глава полиции. Сообщается, что устройства должны были взорваться в пятницу утром. На одном из неразорвавшихся устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма". Так называется город на Западном берегу реки Иордан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провел крупномасштабную антитеррористическую операцию. Военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html

западный берег реки иордан

тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, западный берег реки иордан, тель-авив, хамас, израиль