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В Иркутске наркосбытчицу, привлекшую к торговле дочь, осудили на 20 лет

В Иркутске наркосбытчицу, привлекшую к торговле дочь, осудили на 20 лет - РИА Новости, 21.02.2025

В Иркутске наркосбытчицу, привлекшую к торговле дочь, осудили на 20 лет

В Иркутске суд приговорил к 20 годам колонии сбытчицу наркотиков, которая привлекла к торговле несовершеннолетнюю дочь, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:24:00+03:00

2025-02-21T08:24:00+03:00

2025-02-21T08:24:00+03:00

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ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. В Иркутске суд приговорил к 20 годам колонии сбытчицу наркотиков, которая привлекла к торговле несовершеннолетнюю дочь, сообщает Иркутская областная прокуратура. Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело 43-летней местной жительницы. СК расследовал его по трем статьям - незаконный сбыт наркотических веществ, хранение наркотиков, вовлечение несовершеннолетней в совершение особо тяжкого преступления. Установлено, что неоднократно судимая наркозависимая жительница Иркутска нашла канал поставок наркотиков. Для организации торговли привлекла к работе свою 17-летнюю дочь. Девушка получала расфасованный наркотик и, используя меры конспирации, передавала покупателям. Часть полученных за товар денег оставляла себе. В мае наркосбытчицы были задержаны, в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили героин. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденная вину признала частично, указав, что не вовлекала свою дочь в преступную схему, так как та сама является наркосбытчицей и от нее не зависит. Дочь ранее осуждена к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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происшествия, здоровье - общество, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)