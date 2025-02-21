https://ria.ru/20250221/irak-2000902105.html

США усилили давление на Ирак, сообщили Reuters

США усилили давление на Ирак, сообщили Reuters - РИА Новости, 21.02.2025

США усилили давление на Ирак, сообщили Reuters

Соединенные Штаты оказывают давление на Ирак, требуя от него возобновления экспорта нефти из Курдистана, иначе угрожают санкциями, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:36:00+03:00

2025-02-21T19:36:00+03:00

2025-02-21T20:26:00+03:00

ирак

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости/Прайм. Соединенные Штаты оказывают давление на Ирак, требуя от него возобновления экспорта нефти из Курдистана, иначе угрожают санкциями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, требуя от него возобновить экспорт нефти Курдистана, либо он столкнется с санкциями наряду с Ираном", - сообщили источники агентству. Отмечается, что в США ожидают, что возобновление экспорта нефти из иракского Курдистана могло бы способствовать сокращению поставок нефти из Ирана, против которого США хотят принять политику "максимального давления". Рейтер подчеркнул, что заявление министра нефти Ирака о возобновлении экспорта нефти из Курдистана на следующей неделе "ознаменует конец почти двухлетнего спора, который сократил потоки более 300 тысяч баррелей нефти в день через Турцию на мировые рынки". Неназванные источники утверждают, что растущее давление со стороны новой администрации США могло стать ключевым фактором, повлиявшим на заявление иракского министра. Два представителя американской администрации подтвердили агентству, что США обратились к иракскому правительству с просьбой возобновить экспорт. Источники также сообщили, что все еще существуют нерешенные вопросы, связанные с оплатой, ценообразованием и обслуживанием. Власти Ирака ранее заявляли, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия. В итоге в марте 2023 года, после того как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде, Турция прекратила прокачку, охватывающую около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки, по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан.

https://ria.ru/20240901/irak-1969832660.html

https://ria.ru/20250207/irak-1997858609.html

https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html

ирак

сша

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ирак, сша, курдистан (иран), дональд трамп, в мире