https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе

"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе - РИА Новости, 21.02.2025

"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе

Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:01:00+03:00

2025-02-21T02:01:00+03:00

2025-02-21T10:05:00+03:00

в мире

польша

европа

сша

метте фредериксен

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999029599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c6a28afdebb77c6c2a717636cae494e.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill."ЕС не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны, в то время как восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, пострадают больше всего, так как по-прежнему считают Штаты, а не Евросоюз, своим главным гарантом безопасности. Выход США из НАТО только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью", — говорится в статье.Кроме того, издание заявляет, что дальнейшее взаимодействие Вашингтона с Североатлантическим альянсом находится под угрозой, поскольку высокопоставленные чиновники намекали на растущее нетерпение в Белом доме. Если европейские союзники продолжат полагаться на американские гарантии безопасности, они вскоре могут их лишиться, предупреждает газета."Европа после развала НАТО будет континентом конкурирующих стран, а не единым сплоченным блоком. Наиболее боеспособные страны столкнутся с конфликтом интересов, а восточноевропейские государства, особенно Польша и страны Прибалтики, будут стремиться к получению хоть каких-либо гарантий по безопасности, потенциально углубляя свои связи с США за пределами европейского оборонного союза. Такой сценарий коренным образом изменит трансатлантические отношения, поставив Европу в шаткое положение в эпоху глобальной нестабильности", — отметил автор.Hill отмечет, что фокус интересов Штатов давно сместился с Европы на Тихоокеанский регион, где Китай представляет собой прямой вызов мощи США. Кроме того, экономическая целесообразность сохранения НАТО вызывает в Вашингтоне все больше сомнений, пишет издание.На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции.Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС — Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, — а также Великобритания заявили о готовности отправить военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии и Италии.

https://ria.ru/20250220/makron-2000655931.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

https://ria.ru/20250221/germaniya-2000678113.html

польша

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, европа, сша, метте фредериксен, нато, евросоюз