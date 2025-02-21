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"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе - РИА Новости, 21.02.2025
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02:01 21.02.2025 (обновлено: 10:05 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе - РИА Новости, 21.02.2025
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:01:00+03:00
2025-02-21T10:05:00+03:00
в мире
польша
европа
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метте фредериксен
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill."ЕС не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны, в то время как восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, пострадают больше всего, так как по-прежнему считают Штаты, а не Евросоюз, своим главным гарантом безопасности. Выход США из НАТО только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью", — говорится в статье.Кроме того, издание заявляет, что дальнейшее взаимодействие Вашингтона с Североатлантическим альянсом находится под угрозой, поскольку высокопоставленные чиновники намекали на растущее нетерпение в Белом доме. Если европейские союзники продолжат полагаться на американские гарантии безопасности, они вскоре могут их лишиться, предупреждает газета."Европа после развала НАТО будет континентом конкурирующих стран, а не единым сплоченным блоком. Наиболее боеспособные страны столкнутся с конфликтом интересов, а восточноевропейские государства, особенно Польша и страны Прибалтики, будут стремиться к получению хоть каких-либо гарантий по безопасности, потенциально углубляя свои связи с США за пределами европейского оборонного союза. Такой сценарий коренным образом изменит трансатлантические отношения, поставив Европу в шаткое положение в эпоху глобальной нестабильности", — отметил автор.Hill отмечет, что фокус интересов Штатов давно сместился с Европы на Тихоокеанский регион, где Китай представляет собой прямой вызов мощи США. Кроме того, экономическая целесообразность сохранения НАТО вызывает в Вашингтоне все больше сомнений, пишет издание.На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции.Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС — Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, — а также Великобритания заявили о готовности отправить военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии и Италии.
https://ria.ru/20250220/makron-2000655931.html
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в мире, польша, европа, сша, метте фредериксен, нато, евросоюз
В мире, Польша, Европа, США, Метте Фредериксен, НАТО, Евросоюз
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе

Hill: Европу ждет эпоха нестабильности в случае выхода США из НАТО

© AP Photo / Christophe Petit-TessonМинистры иностранных дел стран Европы
Министры иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Министры иностранных дел стран Европы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill.
"ЕС не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны, в то время как восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, пострадают больше всего, так как по-прежнему считают Штаты, а не Евросоюз, своим главным гарантом безопасности. Выход США из НАТО только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью", — говорится в статье.
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Кроме того, издание заявляет, что дальнейшее взаимодействие Вашингтона с Североатлантическим альянсом находится под угрозой, поскольку высокопоставленные чиновники намекали на растущее нетерпение в Белом доме. Если европейские союзники продолжат полагаться на американские гарантии безопасности, они вскоре могут их лишиться, предупреждает газета.
"Европа после развала НАТО будет континентом конкурирующих стран, а не единым сплоченным блоком. Наиболее боеспособные страны столкнутся с конфликтом интересов, а восточноевропейские государства, особенно Польша и страны Прибалтики, будут стремиться к получению хоть каких-либо гарантий по безопасности, потенциально углубляя свои связи с США за пределами европейского оборонного союза. Такой сценарий коренным образом изменит трансатлантические отношения, поставив Европу в шаткое положение в эпоху глобальной нестабильности", — отметил автор.
Hill отмечет, что фокус интересов Штатов давно сместился с Европы на Тихоокеанский регион, где Китай представляет собой прямой вызов мощи США. Кроме того, экономическая целесообразность сохранения НАТО вызывает в Вашингтоне все больше сомнений, пишет издание.
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Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС — Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, — а также Великобритания заявили о готовности отправить военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии и Италии.
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