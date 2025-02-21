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ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ

ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Акса" передало останки погибшей в секторе Газа израильской заложницы Ширины Бибас представителям... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-21T23:36:00+03:00

2025-02-21T23:36:00+03:00

2025-02-22T00:00:00+03:00

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ДОХА, 21 фев - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Акса" передало останки погибшей в секторе Газа израильской заложницы Ширины Бибас представителям Международного комитета Красного Креста, сообщил представитель военного крыла Абу Обейда в эфире телеканала Al Aqsa."Мы передали им останки израильской заложницы", - сказал он.Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат.

https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль