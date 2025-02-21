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ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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23:36 21.02.2025 (обновлено: 00:00 22.02.2025)
https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Акса" передало останки погибшей в секторе Газа израильской заложницы Ширины Бибас представителям... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-21T23:36:00+03:00
2025-02-22T00:00:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
израиль
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ДОХА, 21 фев - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Акса" передало останки погибшей в секторе Газа израильской заложницы Ширины Бибас представителям Международного комитета Красного Креста, сообщил представитель военного крыла Абу Обейда в эфире телеканала Al Aqsa."Мы передали им останки израильской заложницы", - сказал он.Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат.
https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html
сектор газа
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Израиль
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ

ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы Красному Кресту

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
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ДОХА, 21 фев - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Акса" передало останки погибшей в секторе Газа израильской заложницы Ширины Бибас представителям Международного комитета Красного Креста, сообщил представитель военного крыла Абу Обейда в эфире телеканала Al Aqsa.
«
"Мы передали им останки израильской заложницы", - сказал он.
Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам
Вчера, 11:15
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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