https://ria.ru/20250221/grazhdanstvo-2000866338.html

Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы

Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы - РИА Новости, 21.02.2025

Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы

Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:25:00+03:00

2025-02-21T17:25:00+03:00

2025-02-21T17:29:00+03:00

россия

владимир путин

джульетто кьеза

фьямметта кукурния

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... 4. Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии", - говорится в документе.Кроме этого, в гражданство РФ были приняты Игорь Пеллицциари, родившийся в Хорватии, Жерар Паскаль Креман, родившийся во Франции, Ковригина Елена, родившаяся на Украине и уроженец Турции Кылыч Озтюрк.

https://ria.ru/20200426/1570603261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, джульетто кьеза, фьямметта кукурния, общество