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Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы - РИА Новости, 21.02.2025
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17:25 21.02.2025 (обновлено: 17:29 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/grazhdanstvo-2000866338.html
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы - РИА Новости, 21.02.2025
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы
Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:25:00+03:00
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россия
владимир путин
джульетто кьеза
фьямметта кукурния
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... 4. Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии", - говорится в документе.Кроме этого, в гражданство РФ были приняты Игорь Пеллицциари, родившийся в Хорватии, Жерар Паскаль Креман, родившийся во Франции, Ковригина Елена, родившаяся на Украине и уроженец Турции Кылыч Озтюрк.
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россия, владимир путин, джульетто кьеза, фьямметта кукурния, общество
Россия, Владимир Путин, Джульетто Кьеза, Фьямметта Кукурния, Общество
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы

Путин дал гражданство РФ журналистке и вдове Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии

© Michele Santoro presenta/YouTubeФьямметта Кукурния
Фьямметта Кукурния - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Michele Santoro presenta/YouTube
Фьямметта Кукурния. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... 4. Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии", - говорится в документе.
Кроме этого, в гражданство РФ были приняты Игорь Пеллицциари, родившийся в Хорватии, Жерар Паскаль Креман, родившийся во Франции, Ковригина Елена, родившаяся на Украине и уроженец Турции Кылыч Озтюрк.
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
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