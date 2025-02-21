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Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы - РИА Новости, 21.02.2025
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы
Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:25:00+03:00
2025-02-21T17:25:00+03:00
2025-02-21T17:29:00+03:00
россия
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фьямметта кукурния
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... 4. Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии", - говорится в документе.Кроме этого, в гражданство РФ были приняты Игорь Пеллицциари, родившийся в Хорватии, Жерар Паскаль Креман, родившийся во Франции, Ковригина Елена, родившаяся на Украине и уроженец Турции Кылыч Озтюрк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, джульетто кьеза, фьямметта кукурния, общество
Россия, Владимир Путин, Джульетто Кьеза, Фьямметта Кукурния, Общество
Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы
Путин дал гражданство РФ журналистке и вдове Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии