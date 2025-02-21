Депутат Госдумы назвал отказ США называть Россию агрессором показательным
Депутат Госдумы Белик назвал отказ США называть Россию агрессором показательным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал показательным отказ США считать Россию агрессором в украинском конфликте.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7. По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
"Показательно, что на Западе начали демонстрировать изменение подхода к оценкам украинского конфликта, наконец-то переставая демонизировать Россию и начиная здраво смотреть на причины происходящих событий", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сейчас наступило время торговли между американскими интересами и европейской "солидарностью".
"В ЕС сейчас прикидывают, как продать подороже свою неуступчивость в отношении России. Все понимают, что новая администрация США не изменит риторику по отношению к Украине, а значит на этом нужно сыграть себе на руку. Так что ЕС обязательно будет возмущаться и говорить о принципах и поддержке Киева, ну, и разумеется, ждать, что предложит Вашингтон. Ведь дело не в Украине и не в принципах европейской солидарности", - сказал депутат.
По его словам, ЕС нужна поддержка экономики и определенные американские преференции.
"Как только это получат, то пусть и не явно, сопротивление прекратится, но на словах и подачках Киеву, скорее всего, останется. Правда из слов каши не сваришь", - сказал депутат.