Госдума рассмотрит проект о запрете участия иноагентов в просвещении
ГД в марте рассмотрит запрет участия иноагентов в просвещении в РФ
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит в марте пакет проектов о запрете участия иноагентам в просветительской деятельности в РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Пакет законопроектов комиссии, предусматривающий введение для иноагентов запрета на участие в процессах образования и просвещения в России, рассмотрим в первом чтении уже в марте этого года", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Депутат добавил, что, лишившись поддержки USAID, российские НКО-иноагенты ищут новые источники зарубежного финансирования.
"На днях они вместе с 60 зарубежными организациями обратились к лидерам Европейского союза с призывом возглавить вместо США "сообщество доноров" и "обеспечить бесперебойное продолжение программ помощи" в области так называемой поддержки "ценностей демократии", "независимых СМИ", прав человека, ЛГБТ* (запрещенное в РФ экстремистское движение - ред.), либерализации наркотиков и другого деструктива. Поддержка агентов влияния несомненно продолжится, а замена оператора вмешательства во внутренние дела нашей страны - вопрос временный", - добавил Пискарев.
По словам депутата, среди российских "подписантов" обращения к Евросоюзу оказались организации-иноагенты, занимающиеся, кроме прочего, просветительской деятельностью.
"Данный факт наглядно подтверждает необходимость введения законодательного запрета на осуществление иностранными агентами просветительской деятельности вне зависимости от того, в отношении каких лиц она осуществляется - детей или взрослых", - заключил он.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.