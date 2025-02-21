https://ria.ru/20250221/gorlovka-2000793625.html

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Здание администрации городского округа Горловка, учреждение образования и гостиница повреждены в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:52:00+03:00

2025-02-21T13:52:00+03:00

2025-02-21T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Здание администрации городского округа Горловка, учреждение образования и гостиница повреждены в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска с 07.50 до 11.10 пятницы выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. "В результате украинской вооруженной агрессии повреждено учреждение образования, гостиница и здание администрации городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250217/vojska-1999863040.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия