https://ria.ru/20250221/gorlovka-2000793625.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Здание администрации городского округа Горловка, учреждение образования и гостиница повреждены в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:52:00+03:00
2025-02-21T13:52:00+03:00
2025-02-21T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Здание администрации городского округа Горловка, учреждение образования и гостиница повреждены в результате обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска с 07.50 до 11.10 пятницы выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. "В результате украинской вооруженной агрессии повреждено учреждение образования, гостиница и здание администрации городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250217/vojska-1999863040.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Приходько: здание администрации Горловки повреждено при обстреле со стороны ВСУ