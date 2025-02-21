https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html

Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России

Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России - РИА Новости, 21.02.2025

Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России

Арбитражный суд Москвы разрешил российской "дочке" Google выплатить более 800 тысяч рублей задолженности своим работникам, а лишь потом переходить к долгу перед РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:36:00+03:00

2025-02-21T10:36:00+03:00

2025-02-21T10:36:00+03:00

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы разрешил российской "дочке" Google выплатить более 800 тысяч рублей задолженности своим работникам, а лишь потом переходить к долгу перед российскими телеканалами, который достиг почти 3 дуодециллионов рублей. "Суд признал допустимым удовлетворение требований бывших работников ООО "Гугл", требования которых включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО "Гугл", приоритетным по отношению к требованиям текущих кредиторов ООО "Гугл", требования которых учитываются в пятой очереди реестра текущих требований кредиторов ООО "Гугл"", - сказано в объявлении конкурсного управляющего, размещенном на федресурсе. Ранее российские суды обязали Google восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами были "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии. По официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. При этом она числится в реестре текущих расходов банкрота (российской "дочки" Google), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками.

https://ria.ru/20250220/sud-2000543270.html

https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html

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москва, google, происшествия