Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России - РИА Новости, 21.02.2025
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России
Арбитражный суд Москвы разрешил российской "дочке" Google выплатить более 800 тысяч рублей задолженности своим работникам, а лишь потом переходить к долгу перед РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:36:00+03:00
2025-02-21T10:36:00+03:00
москва
google
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы разрешил российской "дочке" Google выплатить более 800 тысяч рублей задолженности своим работникам, а лишь потом переходить к долгу перед российскими телеканалами, который достиг почти 3 дуодециллионов рублей. "Суд признал допустимым удовлетворение требований бывших работников ООО "Гугл", требования которых включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО "Гугл", приоритетным по отношению к требованиям текущих кредиторов ООО "Гугл", требования которых учитываются в пятой очереди реестра текущих требований кредиторов ООО "Гугл"", - сказано в объявлении конкурсного управляющего, размещенном на федресурсе. Ранее российские суды обязали Google восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами были "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии. По официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. При этом она числится в реестре текущих расходов банкрота (российской "дочки" Google), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками.
https://ria.ru/20250220/sud-2000543270.html
https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, google, происшествия
Москва, Google, Происшествия
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России

Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам, а потом ТВ-каналам в РФ

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы разрешил российской "дочке" Google выплатить более 800 тысяч рублей задолженности своим работникам, а лишь потом переходить к долгу перед российскими телеканалами, который достиг почти 3 дуодециллионов рублей.
"Суд признал допустимым удовлетворение требований бывших работников ООО "Гугл", требования которых включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО "Гугл", приоритетным по отношению к требованиям текущих кредиторов ООО "Гугл", требования которых учитываются в пятой очереди реестра текущих требований кредиторов ООО "Гугл"", - сказано в объявлении конкурсного управляющего, размещенном на федресурсе.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей
Вчера, 14:03
Ранее российские суды обязали Google восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами были "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии.
По официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. При этом она числится в реестре текущих расходов банкрота (российской "дочки" Google), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме рассказали, что нужно для полноценной работы YouTube в России
18 февраля, 21:57
 
МоскваGoogleПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала