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Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild - РИА Новости, 21.02.2025
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20:37 21.02.2025 (обновлено: 20:56 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/germaniya-2000911222.html
Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild
Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild - РИА Новости, 21.02.2025
Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild
Издание Bild утверждает, что в федеральной земле Бранденбург арестован 18-летний гражданин РФ по обвинению в подготовке нападения на посольство Израиля в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:37:00+03:00
2025-02-21T20:56:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Издание Bild утверждает, что в федеральной земле Бранденбург арестован 18-летний гражданин РФ по обвинению в подготовке нападения на посольство Израиля в Берлине. "По информации Bild, целью атаки должно было стать посольство Израиля в Берлине, 18-летний юноша был арестован при выезде из страны в аэропорту Берлин-Бранденбург. Он... жил в Потсдаме. Информация о нем поступила от иностранной разведки. Говорят, что он действовал не один", - пишет издание. Само задержание, как утверждает Bild, произошло в четверг, а в пятницу судья окружного суда Бранденбурга вынес постановление об аресте подозреваемого. Это не первый случай нападения на диппредставительства Израиля в ФРГ. В сентябре 2024 года полиция Мюнхена сообщила о крупной операции близ документационного центра истории национал-социализма и генконсульства Израиля, а также о задействовании вертолета. Позднее стало известно, что мужчина открыл огонь по посту полицейских в центре Мюнхена из длинноствольного оружия, а полиция ранила его ответным огнем, от полученных ран стрелок скончался. Позднее в МВД Баварии заявили о предотвращении теракта.
https://ria.ru/20250130/berlin-1996487557.html
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в мире, израиль, берлин (город), германия, россия, происшествия
В мире, Израиль, Берлин (город), Германия, Россия, Происшествия
Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild

Bild: в Германии задержали россиянина, готовившего атаку на посольство Израиля

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Издание Bild утверждает, что в федеральной земле Бранденбург арестован 18-летний гражданин РФ по обвинению в подготовке нападения на посольство Израиля в Берлине.
"По информации Bild, целью атаки должно было стать посольство Израиля в Берлине, 18-летний юноша был арестован при выезде из страны в аэропорту Берлин-Бранденбург. Он... жил в Потсдаме. Информация о нем поступила от иностранной разведки. Говорят, что он действовал не один", - пишет издание.
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Само задержание, как утверждает Bild, произошло в четверг, а в пятницу судья окружного суда Бранденбурга вынес постановление об аресте подозреваемого.
Это не первый случай нападения на диппредставительства Израиля в ФРГ. В сентябре 2024 года полиция Мюнхена сообщила о крупной операции близ документационного центра истории национал-социализма и генконсульства Израиля, а также о задействовании вертолета. Позднее стало известно, что мужчина открыл огонь по посту полицейских в центре Мюнхена из длинноствольного оружия, а полиция ранила его ответным огнем, от полученных ран стрелок скончался. Позднее в МВД Баварии заявили о предотвращении теракта.
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