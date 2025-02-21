https://ria.ru/20250221/germaniya-2000688967.html

Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений

Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений - РИА Новости, 21.02.2025

Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений

Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:13:00+03:00

2025-02-21T05:13:00+03:00

2025-02-21T05:13:00+03:00

германия

олаф шольц

ангела меркель

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

христианско-социальный союз

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и немецкой статслужбы. Доля ФРГ в мировой торговле товарами за 16 лет правления Ангелы Меркель сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 6,76%. Несмотря на значительное снижение, основные "потери" пришлись на 2012 год, когда в ЕС разгорелся долговой кризис, и переходный 2021 год. При этом средние темпы снижения составили примерно 0,09 процентного пункта. После прихода к власти Шольца вклад Германии в мировую торговлю продолжил сокращаться, но уже гораздо более быстрыми темпами: в его первый год доля упала сразу на 0,3 процентного пункта и стала составлять 6,45%. При этом в денежном выражении торговля Германии, наоборот, в тот год на фоне разгоревшегося энергетического кризиса стала рекордной: ее экспорт достиг 1,59 триллиона евро, а импорт составил 1,51 триллиона. Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% - хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее - 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона. Однако в прошлом году Германии не удалось набрать обороты и ее вклад в мировую торговлю вновь начал падать - на 0,3 процентного пункта и по итогам года составил 6,3%. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения немецкой торговли: экспорт в прошлом году уменьшился на 1,2%, а импорт - на 3%. В целом же товарооборот оказался минимальным за все время правления Шольца - 2,87 триллиона евро. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".

https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html

https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, олаф шольц, ангела меркель, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, христианско-социальный союз, в мире