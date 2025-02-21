Рейтинг@Mail.ru
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/germaniya-2000688967.html
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений - РИА Новости, 21.02.2025
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений
Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:13:00+03:00
2025-02-21T05:13:00+03:00
германия
олаф шольц
ангела меркель
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
христианско-социальный союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и немецкой статслужбы. Доля ФРГ в мировой торговле товарами за 16 лет правления Ангелы Меркель сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 6,76%. Несмотря на значительное снижение, основные "потери" пришлись на 2012 год, когда в ЕС разгорелся долговой кризис, и переходный 2021 год. При этом средние темпы снижения составили примерно 0,09 процентного пункта. После прихода к власти Шольца вклад Германии в мировую торговлю продолжил сокращаться, но уже гораздо более быстрыми темпами: в его первый год доля упала сразу на 0,3 процентного пункта и стала составлять 6,45%. При этом в денежном выражении торговля Германии, наоборот, в тот год на фоне разгоревшегося энергетического кризиса стала рекордной: ее экспорт достиг 1,59 триллиона евро, а импорт составил 1,51 триллиона. Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% - хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее - 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона. Однако в прошлом году Германии не удалось набрать обороты и ее вклад в мировую торговлю вновь начал падать - на 0,3 процентного пункта и по итогам года составил 6,3%. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения немецкой торговли: экспорт в прошлом году уменьшился на 1,2%, а импорт - на 3%. В целом же товарооборот оказался минимальным за все время правления Шольца - 2,87 триллиона евро. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html
https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_285:0:4830:3409_1920x0_80_0_0_1879dfc8cc2a54f878a6870f0a641cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, олаф шольц, ангела меркель, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, христианско-социальный союз, в мире
Германия, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Христианско-социальный союз, В мире
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений

Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных в истории 6,3 процента

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и немецкой статслужбы.
Доля ФРГ в мировой торговле товарами за 16 лет правления Ангелы Меркель сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 6,76%. Несмотря на значительное снижение, основные "потери" пришлись на 2012 год, когда в ЕС разгорелся долговой кризис, и переходный 2021 год. При этом средние темпы снижения составили примерно 0,09 процентного пункта.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет
8 января, 21:39
После прихода к власти Шольца вклад Германии в мировую торговлю продолжил сокращаться, но уже гораздо более быстрыми темпами: в его первый год доля упала сразу на 0,3 процентного пункта и стала составлять 6,45%. При этом в денежном выражении торговля Германии, наоборот, в тот год на фоне разгоревшегося энергетического кризиса стала рекордной: ее экспорт достиг 1,59 триллиона евро, а импорт составил 1,51 триллиона.
Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% - хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее - 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона.
Однако в прошлом году Германии не удалось набрать обороты и ее вклад в мировую торговлю вновь начал падать - на 0,3 процентного пункта и по итогам года составил 6,3%. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения немецкой торговли: экспорт в прошлом году уменьшился на 1,2%, а импорт - на 3%. В целом же товарооборот оказался минимальным за все время правления Шольца - 2,87 триллиона евро.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
Министры иностранных дел стран ЕС - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Германии назвали причину провала Европы
Вчера, 07:13
 
ГерманияОлаф ШольцАнгела МеркельВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзХристианско-социальный союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала