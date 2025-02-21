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Кандидат в канцлеры Германии предложила вернуть воинский призыв - РИА Новости, 21.02.2025
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01:49 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/germaniya-2000678113.html
Кандидат в канцлеры Германии предложила вернуть воинский призыв
Кандидат в канцлеры Германии предложила вернуть воинский призыв - РИА Новости, 21.02.2025
Кандидат в канцлеры Германии предложила вернуть воинский призыв
Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила вернуть в Германии воинский призыв, причем, по ее мнению,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:49:00+03:00
2025-02-21T01:49:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила вернуть в Германии воинский призыв, причем, по ее мнению, срок службы должен составить два года. "Я считаю, что нам необходимо развивать воинский призыв, который был отменен в 2011 году под руководством ХДС", - сказала Вайдель в ходе дебатов на телеканалах ARD и ZDF. Она назвала несколько причин, почему это надо сделать. Во-первых, по мнению Вайдель, воинский призыв поможет отбирать талантливых людей, способных мыслить стратегически. Во-вторых, кандидат в канцлеры полагает, что это поможет населению Германии больше ассоциировать себя с вооруженными силами страны. Наконец, в-третьих, Вайдель считает, что Германия должна быть способна обеспечить собственную оборону. "Два года", - ответила Вайдель на вопрос, сколько должна длиться служба в армии. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. Идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил. Тем не менее, он не стал объявлять о введении всеобщего воинского призыва. Вместо этого, согласно плану Писториуса, в 18 лет все граждане Германии независимо от пола будут получать от министерства обороны письмо с предложением подумать о прохождении базовой воинской службы продолжительностью шесть месяцев с возможностью добровольного продления. После этого мужчины должны будут пройти онлайн анкетирование, ответив на ряд вопросов о себе, своей семье и здоровье. Женщины могут пройти анкетирование по желанию, а мужчинам за отказ от прохождения будет предусмотрена ответственность. Этой мерой министр обороны рассчитывает увеличить численность личного состава со 181 тысячи до 203 тысяч человек, а также набирать около 15 тысяч новобранцев ежегодно.
https://ria.ru/20250220/podderzhka-2000568507.html
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998948347.html
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в мире, германия, алиса вайдель, борис писториус, хдс/хсс, ard
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Борис Писториус, ХДС/ХСС, ARD
Кандидат в канцлеры Германии предложила вернуть воинский призыв

Кандидат в канцлеры Германии Вайдель предложила вернуть воинский призыв

© AP Photo / Ferdinand OstropНовобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине
Новобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Новобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель предложила вернуть в Германии воинский призыв, причем, по ее мнению, срок службы должен составить два года.
"Я считаю, что нам необходимо развивать воинский призыв, который был отменен в 2011 году под руководством ХДС", - сказала Вайдель в ходе дебатов на телеканалах ARD и ZDF.
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Она назвала несколько причин, почему это надо сделать. Во-первых, по мнению Вайдель, воинский призыв поможет отбирать талантливых людей, способных мыслить стратегически. Во-вторых, кандидат в канцлеры полагает, что это поможет населению Германии больше ассоциировать себя с вооруженными силами страны. Наконец, в-третьих, Вайдель считает, что Германия должна быть способна обеспечить собственную оборону.
"Два года", - ответила Вайдель на вопрос, сколько должна длиться служба в армии.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. Идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил.
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Тем не менее, он не стал объявлять о введении всеобщего воинского призыва. Вместо этого, согласно плану Писториуса, в 18 лет все граждане Германии независимо от пола будут получать от министерства обороны письмо с предложением подумать о прохождении базовой воинской службы продолжительностью шесть месяцев с возможностью добровольного продления.
После этого мужчины должны будут пройти онлайн анкетирование, ответив на ряд вопросов о себе, своей семье и здоровье. Женщины могут пройти анкетирование по желанию, а мужчинам за отказ от прохождения будет предусмотрена ответственность.
Этой мерой министр обороны рассчитывает увеличить численность личного состава со 181 тысячи до 203 тысяч человек, а также набирать около 15 тысяч новобранцев ежегодно.
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