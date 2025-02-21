https://ria.ru/20250221/germaniya-2000673138.html

В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии

В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 21.02.2025

В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии

Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поддержала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:34:00+03:00

2025-02-21T00:34:00+03:00

2025-02-21T00:45:00+03:00

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поддержала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и выступила против продолжения помощи Украине со стороны Германии."Германия вообще не должна больше быть вовлеченной: ни поставками оружия, ни отправкой военнослужащих, ни финансовой помощью. Мы должны притормозить в этом вопросе, поскольку опасность эскалации все еще существует. И соответственно, как "Альтернатива для Германии", мы, конечно же, поддержим Дональда Трампа в его миротворческих усилиях", - сказала Вайдель в ходе предвыборных дебатов на телеканалах ARD и ZDF.Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, алиса вайдель, дональд трамп, сша, ard