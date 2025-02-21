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В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 21.02.2025
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00:34 21.02.2025 (обновлено: 00:45 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/germaniya-2000673138.html
В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии
В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 21.02.2025
В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии
Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поддержала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию... РИА Новости, 21.02.2025
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в мире
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поддержала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и выступила против продолжения помощи Украине со стороны Германии."Германия вообще не должна больше быть вовлеченной: ни поставками оружия, ни отправкой военнослужащих, ни финансовой помощью. Мы должны притормозить в этом вопросе, поскольку опасность эскалации все еще существует. И соответственно, как "Альтернатива для Германии", мы, конечно же, поддержим Дональда Трампа в его миротворческих усилиях", - сказала Вайдель в ходе предвыборных дебатов на телеканалах ARD и ZDF.Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html
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в мире, украина, германия, алиса вайдель, дональд трамп, сша, ard
В мире, Украина, Германия, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, США, ARD
В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии

Кандидат в канцлеры Германии от АдГ Вайдель поддержала усилия Трампа по Украине

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поддержала усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и выступила против продолжения помощи Украине со стороны Германии.
"Германия вообще не должна больше быть вовлеченной: ни поставками оружия, ни отправкой военнослужащих, ни финансовой помощью. Мы должны притормозить в этом вопросе, поскольку опасность эскалации все еще существует. И соответственно, как "Альтернатива для Германии", мы, конечно же, поддержим Дональда Трампа в его миротворческих усилиях", - сказала Вайдель в ходе предвыборных дебатов на телеканалах ARD и ZDF.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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В миреУкраинаГерманияАлиса ВайдельДональд ТрампСШАARD
 
 
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