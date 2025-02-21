https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html

Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа

Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа - РИА Новости, 21.02.2025

Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа

Израиль никогда не простит палестинским радикалам убийство еврейских детей в секторе Газа, которых угнали в плен 7 октября 2023 года, заявил в пятницу премьер... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:44:00+03:00

2025-02-21T15:44:00+03:00

2025-02-21T15:44:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль никогда не простит палестинским радикалам убийство еврейских детей в секторе Газа, которых угнали в плен 7 октября 2023 года, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху по случаю подтверждения гибели в палестинском анклаве двух израильских детей из семьи Бибас. "Сегодня трагический день. Это день безграничной скорби и неописуемой боли. Четырехлетний Ариэль Бибас, его годовалый брат Кфир и 84-летний Одед Лифшиц были зверски убиты дикарями ХАМАС. Их тела возвращаются домой к нации, которая пребывает в трауре. К нации, которая никогда не забудет и не простит зло, погубившее эти прекрасные души", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении к мировому сообществу на английском языке. Нетаньяху отметил, что рыжеволосые мальчики Кфир и Ариэль стали символами, которые отражают, кто есть народ Израиля, и против кого он борется. "Этим совершенным детям было четыре года и чуть меньше года, когда дикари ХАМАС вырвали их из рук матери. Она боролась как львица, чтобы защитить своих мальчиков. Только представьте их ужас... Эти совершенные маленькие дети никогда не причинили вреда ни одной душе... Они томились в плену, пока ХАМАС хладнокровно не убил их", - отметил премьер, показывая в своем видеообращении фотографии детей. Нетаньяху вновь подчеркнул, что ХАМАС "цинично отказался вернуть мать мальчиков Шири, и вместо этого отправил тело женщины из Газы, нагло нарушив соглашение". Глава правительства призвал весь цивилизованный мир осудить эти убийства и присоединиться к Израилю, требуя немедленного освобождения всех заложников из сектора Газа. "И как премьер-министр Израиля я клянусь, что не успокоюсь, пока дикари, казнившие наших заложников, не будут привлечены к ответственности. Они не заслуживают ходить по этой земле. Ничто не остановит меня. Ничто", - заключил Нетаньяху. В четверг движение ХАМАС вернуло Израилю тела четверых заложников, погибших в плену. Утверждалось, что тела принадлежат пожилому израильтянину Одеду Лифшицу, гражданке Шири Бибас и двум ее маленьким детям Ариэлю и Кфиру. Израильские судмеэксперты идентифицировали тела Кфира, Ариэаля и Одеда, но не смогли подтвердить, что четвертое тело принадлежит Шири Бибас. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что это тело не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников и не может быть никак опознано. С начала военных действий в октябре 2023 года двое рыжеволосых детей, которых взяли в плен и увезли в сектор Газа бойцы ХАМАС, стали символом борьбы за освобождение всех заложников. Ариэлю на момент похищения было четыре года, а его брату Кфиру лишь 9 месяцев. После опознания их тел судмеэкспертами, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что дети были убиты в плену в ноябре 2023 года. Согласно официальной информации, на данный момент ХАМАС удерживает 70 заложников, практически половина из которых признана погибшими.

https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html

https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html

https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году