Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа - РИА Новости, 21.02.2025
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа
Израиль никогда не простит палестинским радикалам убийство еврейских детей в секторе Газа, которых угнали в плен 7 октября 2023 года, заявил в пятницу премьер... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:44:00+03:00
2025-02-21T15:44:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105325/03/1053250317_0:496:2760:2048_1920x0_80_0_0_a60e08192818fc0ff6fbe93d4d781e82.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль никогда не простит палестинским радикалам убийство еврейских детей в секторе Газа, которых угнали в плен 7 октября 2023 года, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху по случаю подтверждения гибели в палестинском анклаве двух израильских детей из семьи Бибас. "Сегодня трагический день. Это день безграничной скорби и неописуемой боли. Четырехлетний Ариэль Бибас, его годовалый брат Кфир и 84-летний Одед Лифшиц были зверски убиты дикарями ХАМАС. Их тела возвращаются домой к нации, которая пребывает в трауре. К нации, которая никогда не забудет и не простит зло, погубившее эти прекрасные души", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении к мировому сообществу на английском языке. Нетаньяху отметил, что рыжеволосые мальчики Кфир и Ариэль стали символами, которые отражают, кто есть народ Израиля, и против кого он борется. "Этим совершенным детям было четыре года и чуть меньше года, когда дикари ХАМАС вырвали их из рук матери. Она боролась как львица, чтобы защитить своих мальчиков. Только представьте их ужас... Эти совершенные маленькие дети никогда не причинили вреда ни одной душе... Они томились в плену, пока ХАМАС хладнокровно не убил их", - отметил премьер, показывая в своем видеообращении фотографии детей. Нетаньяху вновь подчеркнул, что ХАМАС "цинично отказался вернуть мать мальчиков Шири, и вместо этого отправил тело женщины из Газы, нагло нарушив соглашение". Глава правительства призвал весь цивилизованный мир осудить эти убийства и присоединиться к Израилю, требуя немедленного освобождения всех заложников из сектора Газа. "И как премьер-министр Израиля я клянусь, что не успокоюсь, пока дикари, казнившие наших заложников, не будут привлечены к ответственности. Они не заслуживают ходить по этой земле. Ничто не остановит меня. Ничто", - заключил Нетаньяху. В четверг движение ХАМАС вернуло Израилю тела четверых заложников, погибших в плену. Утверждалось, что тела принадлежат пожилому израильтянину Одеду Лифшицу, гражданке Шири Бибас и двум ее маленьким детям Ариэлю и Кфиру. Израильские судмеэксперты идентифицировали тела Кфира, Ариэаля и Одеда, но не смогли подтвердить, что четвертое тело принадлежит Шири Бибас. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что это тело не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников и не может быть никак опознано. С начала военных действий в октябре 2023 года двое рыжеволосых детей, которых взяли в плен и увезли в сектор Газа бойцы ХАМАС, стали символом борьбы за освобождение всех заложников. Ариэлю на момент похищения было четыре года, а его брату Кфиру лишь 9 месяцев. После опознания их тел судмеэкспертами, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что дети были убиты в плену в ноябре 2023 года. Согласно официальной информации, на данный момент ХАМАС удерживает 70 заложников, практически половина из которых признана погибшими.
https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html
https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html
https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105325/03/1053250317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a76c694f1b2a14c1dcc30e11a49048b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа

Нетаньяху: Израиль никогда не простит убийство еврейских детей в Газе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль никогда не простит палестинским радикалам убийство еврейских детей в секторе Газа, которых угнали в плен 7 октября 2023 года, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху по случаю подтверждения гибели в палестинском анклаве двух израильских детей из семьи Бибас.
«
"Сегодня трагический день. Это день безграничной скорби и неописуемой боли. Четырехлетний Ариэль Бибас, его годовалый брат Кфир и 84-летний Одед Лифшиц были зверски убиты дикарями ХАМАС. Их тела возвращаются домой к нации, которая пребывает в трауре. К нации, которая никогда не забудет и не простит зло, погубившее эти прекрасные души", - заявил Нетаньяху в специальном видеообращении к мировому сообществу на английском языке.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам
Вчера, 11:15
Нетаньяху отметил, что рыжеволосые мальчики Кфир и Ариэль стали символами, которые отражают, кто есть народ Израиля, и против кого он борется.
«
"Этим совершенным детям было четыре года и чуть меньше года, когда дикари ХАМАС вырвали их из рук матери. Она боролась как львица, чтобы защитить своих мальчиков. Только представьте их ужас... Эти совершенные маленькие дети никогда не причинили вреда ни одной душе... Они томились в плену, пока ХАМАС хладнокровно не убил их", - отметил премьер, показывая в своем видеообращении фотографии детей.
Нетаньяху вновь подчеркнул, что ХАМАС "цинично отказался вернуть мать мальчиков Шири, и вместо этого отправил тело женщины из Газы, нагло нарушив соглашение".
Глава правительства призвал весь цивилизованный мир осудить эти убийства и присоединиться к Израилю, требуя немедленного освобождения всех заложников из сектора Газа.
Женщина держит в руках портреты погибших израильских заложников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях
Вчера, 02:21
«
"И как премьер-министр Израиля я клянусь, что не успокоюсь, пока дикари, казнившие наших заложников, не будут привлечены к ответственности. Они не заслуживают ходить по этой земле. Ничто не остановит меня. Ничто", - заключил Нетаньяху.
В четверг движение ХАМАС вернуло Израилю тела четверых заложников, погибших в плену. Утверждалось, что тела принадлежат пожилому израильтянину Одеду Лифшицу, гражданке Шири Бибас и двум ее маленьким детям Ариэлю и Кфиру. Израильские судмеэксперты идентифицировали тела Кфира, Ариэаля и Одеда, но не смогли подтвердить, что четвертое тело принадлежит Шири Бибас. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что это тело не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников и не может быть никак опознано.
С начала военных действий в октябре 2023 года двое рыжеволосых детей, которых взяли в плен и увезли в сектор Газа бойцы ХАМАС, стали символом борьбы за освобождение всех заложников. Ариэлю на момент похищения было четыре года, а его брату Кфиру лишь 9 месяцев. После опознания их тел судмеэкспертами, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что дети были убиты в плену в ноябре 2023 года. Согласно официальной информации, на данный момент ХАМАС удерживает 70 заложников, практически половина из которых признана погибшими.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху
17 февраля, 15:22
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала