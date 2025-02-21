https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html

Морская коллегия предложит Путину более короткий проход подводных газовозов

Морская коллегия предложит Путину более короткий проход подводных газовозов - РИА Новости, 21.02.2025

Морская коллегия предложит Путину более короткий проход подводных газовозов

Морская коллегия РФ подготовит на имя президента России Владимира Путина предложение по более короткому проходу будущих подводных газовозов из Северного... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:39:00+03:00

2025-02-21T21:39:00+03:00

2025-02-21T21:39:00+03:00

россия

северный ледовитый океан

тихий океан

михаил ковальчук

владимир путин

николай патрушев

курчатовский институт

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801743273_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5cfb7d00a6095758b8a1cb5619e02571.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Морская коллегия РФ подготовит на имя президента России Владимира Путина предложение по более короткому проходу будущих подводных газовозов из Северного Ледовитого океана в Тихий океан, без соседства с территорией США, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук. Сейчас путь из Северного Ледовитого океана к Сахалину лежит через Берингов пролив - "там американцы, Аляска, и туда вниз идти", сказал Ковальчук Путину в рамках выставки на полях Форума будущих технологий. "По газовозу - можно сделать канал... Все просчитано. Если сделать канал, мы будем выходить сами из Северного Ледовитого океана по своей территории в Тихий (океан - ред.) куда надо, это совсем другое дело", - отметил Ковальчук. "Мы в Морской коллегии сейчас это Вам подготовим", - добавил он. Курчатовский институт заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, рассказал Ковальчук в интервью РИА Новости в ноябре 2024 года. Фактически, по словам Ковальчука, это будет подледный челнок для Северного морского пути. Морская коллегия РФ создана по указу Путина в августе 2024 года. Морская коллегия является коллегиальным органом, созданным для обеспечения проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане. Коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики. Морскую коллегию возглавляет помощник президента Николай Патрушев.

https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html

https://ria.ru/20241107/gazovoz-1982343802.html

россия

северный ледовитый океан

тихий океан