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В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС - РИА Новости, 21.02.2025
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16:46 21.02.2025
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В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС
В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС - РИА Новости, 21.02.2025
В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС
Страны ЕС до сих пор закупают 13% природного газа в России, а также нарастили импорт российского СПГ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:46:00+03:00
2025-02-21T16:46:00+03:00
экономика
россия
брюссель
анна-каиса итконен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Страны ЕС до сих пор закупают 13% природного газа в России, а также нарастили импорт российского СПГ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Мы отказались от 2/3 российского газа, но до сих пор страны импортируют 13% российского природного газа… Увеличивается импорт СПГ из России", - сообщила она. По ее словам, ЕК готовится в марте предложить "дорожную карту" по полному отказу от российских энергоносителей.
https://ria.ru/20241213/spg-1988797935.html
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экономика, россия, брюссель, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС

Представитель ЕК Итконен: страны ЕС закупают у РФ 13% газа, увеличили импорт СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Страны ЕС до сих пор закупают 13% природного газа в России, а также нарастили импорт российского СПГ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Мы отказались от 2/3 российского газа, но до сих пор страны импортируют 13% российского природного газа… Увеличивается импорт СПГ из России", - сообщила она.
По ее словам, ЕК готовится в марте предложить "дорожную карту" по полному отказу от российских энергоносителей.
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