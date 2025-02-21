https://ria.ru/20250221/fsb-2000700385.html
Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ
Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ - РИА Новости, 21.02.2025
Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ
Один из задержанных ФСБ и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших по указанию украинских спецслужб, признался, что должен был поджечь российский... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:08:00+03:00
2025-02-21T08:08:00+03:00
2025-02-21T08:30:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
киев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000703218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b11842e63cf2666b17385deedb2affe.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших по указанию украинских спецслужб, признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести российских регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.Один из задержанных - Илья Фомичев, 2005 года рождения. "Он хотел поджечь комплекс ПВО. Завербованный украинскими спецслужбами террорист смастерил самодельное зажигательное устройство", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24".Также в сюжете показаны кадры видео ФСБ. На них Фомичев рассказывает, как готовил взрывное устройство. "Намотал пакет на деревяшку и бросил. Когда я решил уходить, меня задержали", - добавил он.За содеянное Фомичев получил 18 лет, говорится в сюжете "России 24".
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000205754.html
https://ria.ru/20250220/diversant-2000485620.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000703218_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ba4a87f1e1237fb10a56d7deaeea2b3.jpg
Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
2025-02-21T08:08
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Киев, Безопасность
Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ
ФСБ: один из задержанных диверсантов хотел поджечь российский комплекс ПВО