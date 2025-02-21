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ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах - РИА Новости, 21.02.2025
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07:47 21.02.2025 (обновлено: 08:52 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах - РИА Новости, 21.02.2025
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах
Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:47:00+03:00
2025-02-21T08:52:00+03:00
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России &lt;...&gt;, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", — говорится в релизе.К ответственности привлекли:Спецслужбы Украины использовали для их вербовки мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещали объявления о "быстром заработке". Один из диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", — указано в сообщении.Фигурантов признали виновными по статьям:Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики обещают "подопечным", что их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.В ФСБ добавили, что желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения.
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Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
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происшествия, россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., telegram, белгородская область
Происшествия, Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc., Telegram, Белгородская область
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах

ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации военных

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России <...>, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", — говорится в релизе.
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К ответственности привлекли:
  • Демидчика Дмитрия, 1997 года рождения;
  • Григорьева Алексея, 1997 года рождения;
  • Москалева Максима, 1994 года рождения;
  • Ермакова Егора, 2004 года рождения;
  • Голушко Викторию, 2001 года рождения;
  • Фомичева Илью, 2005 года рождения;
  • Гладких Эдуарда, 1999 года рождения;
  • Черноокого Сергея, 1994 года рождения.
Спецслужбы Украины использовали для их вербовки мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещали объявления о "быстром заработке". Один из диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.
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"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", — указано в сообщении.
Фигурантов признали виновными по статьям:
  • террористический акт;
  • организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности;
  • диверсия;
  • организация диверсионного сообщества и участие в нем;
  • незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств;
  • незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств;
  • государственная измена.
Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.
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В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики обещают "подопечным", что их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.
В ФСБ добавили, что желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения.
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