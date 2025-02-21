https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах - РИА Новости, 21.02.2025
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах
Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:47:00+03:00
2025-02-21T07:47:00+03:00
2025-02-21T08:52:00+03:00
происшествия
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
whatsapp inc.
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белгородская область
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России <...>, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", — говорится в релизе.К ответственности привлекли:Спецслужбы Украины использовали для их вербовки мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещали объявления о "быстром заработке". Один из диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", — указано в сообщении.Фигурантов признали виновными по статьям:Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики обещают "подопечным", что их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.В ФСБ добавили, что желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения.
https://ria.ru/20250220/diversant-2000474940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины
ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины.
2025-02-21T07:47
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PT1M24S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., telegram, белгородская область
Происшествия, Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc., Telegram, Белгородская область
ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах
ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации военных
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей
и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России <...>, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", — говорится в релизе.
К ответственности привлекли:
- Демидчика Дмитрия, 1997 года рождения;
- Григорьева Алексея, 1997 года рождения;
- Москалева Максима, 1994 года рождения;
- Ермакова Егора, 2004 года рождения;
- Голушко Викторию, 2001 года рождения;
- Фомичева Илью, 2005 года рождения;
- Гладких Эдуарда, 1999 года рождения;
- Черноокого Сергея, 1994 года рождения.
Спецслужбы Украины использовали для их вербовки мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещали объявления о "быстром заработке". Один из диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", — указано в сообщении.
Фигурантов признали виновными по статьям:
- террористический акт;
- организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности;
- диверсия;
- организация диверсионного сообщества и участие в нем;
- незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- государственная измена.
Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.
В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики обещают "подопечным", что их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.
В ФСБ
добавили, что желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения.