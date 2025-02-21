https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html

ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах

ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах - РИА Новости, 21.02.2025

ФСБ предотвратила серию диверсий в нескольких регионах

Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:47:00+03:00

2025-02-21T07:47:00+03:00

2025-02-21T08:52:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики сорвали планы восьми россиян совершить по заданию Киева теракты в местах дислокации военнослужащих, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России <...>, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", — говорится в релизе.К ответственности привлекли:Спецслужбы Украины использовали для их вербовки мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещали объявления о "быстром заработке". Один из диверсантов признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", — указано в сообщении.Фигурантов признали виновными по статьям:Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Вербовщики обещают "подопечным", что их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.В ФСБ добавили, что желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признания задержанных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных и осужденных диверсантов, действовавших в России по указанию спецслужб Украины. 2025-02-21T07:47 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc., telegram, белгородская область