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В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях - РИА Новости, 21.02.2025
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14:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/frg-2000812436.html
В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях
В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях - РИА Новости, 21.02.2025
В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях
Посольство РФ в Германии и правоохранительные органы Германии приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:47:00+03:00
2025-02-21T14:47:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Германии и правоохранительные органы Германии приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских дипмиссиях в Европе, заявил в пятницу посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Ранее в пятницу посол принял участие в церемонии возложения венков к памятнику павшим советским войнам в Берлинском районе Тиргартен. "Мы благодарны, конечно, Службе (внешней разведки РФ - ред.) за своевременные сигналы. Мы все это, разумеется, отфиксировали. И необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны немецких органов, которые уведомлены об этих сигналах, принимаются. Мы понимаем озабоченность, видим известные риски. И благодарны за то, что и сегодня, если вы видите, немецкая полиция внимательно охраняет наш памятник и нашу новую церемонию", - сказал Нечаев журналистам. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000660106.html
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в мире, россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Германия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях

Посол Нечаев: в ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в дипмиссиях РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Германии и правоохранительные органы Германии приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских дипмиссиях в Европе, заявил в пятницу посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Ранее в пятницу посол принял участие в церемонии возложения венков к памятнику павшим советским войнам в Берлинском районе Тиргартен.
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"Мы благодарны, конечно, Службе (внешней разведки РФ - ред.) за своевременные сигналы. Мы все это, разумеется, отфиксировали. И необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны немецких органов, которые уведомлены об этих сигналах, принимаются. Мы понимаем озабоченность, видим известные риски. И благодарны за то, что и сегодня, если вы видите, немецкая полиция внимательно охраняет наш памятник и нашу новую церемонию", - сказал Нечаев журналистам.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
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В миреРоссияГерманияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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