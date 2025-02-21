https://ria.ru/20250221/frg-2000812436.html

В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях

В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях - РИА Новости, 21.02.2025

В ФРГ приняли меры после данных об угрозе терактов в российских дипмиссиях

Посольство РФ в Германии и правоохранительные органы Германии приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:47:00+03:00

2025-02-21T14:47:00+03:00

2025-02-21T14:47:00+03:00

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сергей нечаев (дипломат)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Германии и правоохранительные органы Германии приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских дипмиссиях в Европе, заявил в пятницу посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Ранее в пятницу посол принял участие в церемонии возложения венков к памятнику павшим советским войнам в Берлинском районе Тиргартен. "Мы благодарны, конечно, Службе (внешней разведки РФ - ред.) за своевременные сигналы. Мы все это, разумеется, отфиксировали. И необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны немецких органов, которые уведомлены об этих сигналах, принимаются. Мы понимаем озабоченность, видим известные риски. И благодарны за то, что и сегодня, если вы видите, немецкая полиция внимательно охраняет наш памятник и нашу новую церемонию", - сказал Нечаев журналистам. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000660106.html

https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html

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в мире, россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)