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Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего" - РИА Новости, 21.02.2025
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10:39 21.02.2025 (обновлено: 10:42 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/frederiksen-2000722462.html
Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего"
Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего" - РИА Новости, 21.02.2025
Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего"
Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что она не верит в концепцию "Европа прежде всего" и намерена бороться за сохранение контактов и сотрудничества с... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что она не верит в концепцию "Европа прежде всего" и намерена бороться за сохранение контактов и сотрудничества с США. На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. "Я, как вы знаете, в душе трансатлантик. Я буду бороться за наше союзничество и постараюсь убедить всех держаться вместе... Я не верю в стратегию "Дания превыше всего" или "Европа превыше всего". Я верю в общую приверженность демократии и сотрудничеству прежде всего", - заявила Фредериксен в интервью журналу Time. По её мнению, стратегия президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего" - это не просто слова, а убеждение. Фредериксен также выразила мнение, что многие американцы действительно верят в эту стратегию. Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
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в мире, сша, европа, россия, метте фредериксен, дональд трамп, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Россия, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Евросоюз, Министерство обороны США
Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего"

Фредериксен заявила, что будет бороться за сохранение контактов с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Метте Фредериксен
 Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что она не верит в концепцию "Европа прежде всего" и намерена бороться за сохранение контактов и сотрудничества с США.
На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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"Я, как вы знаете, в душе трансатлантик. Я буду бороться за наше союзничество и постараюсь убедить всех держаться вместе... Я не верю в стратегию "Дания превыше всего" или "Европа превыше всего". Я верю в общую приверженность демократии и сотрудничеству прежде всего", - заявила Фредериксен в интервью журналу Time.
По её мнению, стратегия президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего" - это не просто слова, а убеждение. Фредериксен также выразила мнение, что многие американцы действительно верят в эту стратегию.
Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону.
Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреСШАЕвропаРоссияМетте ФредериксенДональд ТрампЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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