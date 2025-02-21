Премьер Дании заявила, что не верит в концепцию "Европа превыше всего"
Фредериксен заявила, что будет бороться за сохранение контактов с США
Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что она не верит в концепцию "Европа прежде всего" и намерена бороться за сохранение контактов и сотрудничества с США.
На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
17 февраля, 04:15
"Я, как вы знаете, в душе трансатлантик. Я буду бороться за наше союзничество и постараюсь убедить всех держаться вместе... Я не верю в стратегию "Дания превыше всего" или "Европа превыше всего". Я верю в общую приверженность демократии и сотрудничеству прежде всего", - заявила Фредериксен в интервью журналу Time.
По её мнению, стратегия президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего" - это не просто слова, а убеждение. Фредериксен также выразила мнение, что многие американцы действительно верят в эту стратегию.
Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону.
Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом
18 февраля, 03:19